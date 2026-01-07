Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമന്ത്രവാദം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 10:51 PM IST

    മന്ത്രവാദം നിയന്ത്രിക്കൽ: പ്രത്യേക സെൽ രൂപവത്​കരണം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    witchcraft, High Court
    cancel

    കൊ​ച്ചി: മ​ന്ത്ര​വാ​ദ, ആ​ഭി​ചാ​ര പ്ര​വ‌​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, നി​ല​വി​ലെ പ​രാ​തി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​എം. ശ്യാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള യു​ക്തി​വാ​ദി സം​ഘം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്.

    2019ൽ ​ജ​സ്റ്റി​സ് കെ.​ടി. തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ നി​യ​മ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്ര​വാ​ദ, ആ​ഭി​ചാ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ​മാ​ണ് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ 2023ൽ ​സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട​തോ​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ക​ർ​ണാ​ട​ക മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​മാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദ​ഗ്​​ധ സ​മി​തി മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ, പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം എ​ന്നി​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ഭി​പ്രാ​യം ​തേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം വേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഭി​പ്രാ​യ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​വും സ​മി​തി നി​യോ​ഗി​ക്ക​ലും മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​യി​ട​ത്തും ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യും കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഭാ​ര​തീ​യ ന്യാ​യ സം​ഹി​ത, ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ജി​ക് റെ​മ​ഡീ​സ് ആ​ക്ട് തു​ട​ങ്ങി നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ സെ​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:witchcraft practicehigh courtLatest News
    News Summary - Controlling witchcraft: High Court should consider forming a special cell
    Similar News
    Next Story
    X