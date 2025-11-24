Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:45 PM IST

    സ്റ്റേ​ഷ​ൻ യാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ലം പ്ര​വൃ​ത്തി; ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണം

    Train Service
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഓ​ച്ചി​റ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ യാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ലം പ്ര​വൃ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ട്രെ​യി​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മൂ​ന്ന്​ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കി. 11​ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ വൈ​കി​യോ​ടും. ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​വ: തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച ഹ​സ്ര​ത്ത്​ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ വീ​ക്ക്‌​ലി സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (22654) കാ​യം​കു​ളം ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​ന്​ ചെ​ന്നൈ സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ.​സി സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ ( 22207) എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 7.15ന്​ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ​നി​ന്ന് യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ട എം.​ജി.​ആ​ർ ചെ​ന്നൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ വീ​ക്ക്​​ലി എ.​സി സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് (22208) അ​ന്ന്​ രാ​ത്രി 10.35ന്​ ​എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങു​ക.

    വൈ​കി​യോ​ടു​ന്ന ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ: ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന മം​ഗ​ളൂ​രു - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (16348) യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​റും രാ​മേ​ശ്വ​രം - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​മൃ​ത എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (16344) ര​ണ്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റും ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ - ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മൂ​ർ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (16128) ര​ണ്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റും നി​ല​മ്പൂ​ർ - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്ത് രാ​ജ്യ​റാ​ണി എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (16350) ര​ണ്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റും മം​ഗ​ളൂ​രു- തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മാ​വേ​ലി (16603) ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​റും തി​രു​പ്പ​തി - കൊ​ല്ലം ജ​ങ്​​ഷ​ൻ വീ​ക്ക്‌​ലി എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (17421) അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​റും വൈ​കും. ചെ​ന്നൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് (12695) 20 മി​നി​റ്റും മം​ഗ​ളൂ​രു - തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മ​ല​ബാ​ർ (16630) 10 മി​നി​റ്റും ചെ​ന്നൈ എ​ഗ്മൂ​ർ - ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (16127) ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​റും വൈ​കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന കൊ​ല്ലം ജ​ങ്​​ഷ​ൻ - ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​മു എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (66312) അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​റും കൊ​ല്ലം ജ​ങ്​​ഷ​ൻ - എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്​​ഷ​ൻ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ (66322) 10 മി​നി​റ്റും യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ വൈ​കും.

