    Kerala
    date_range 3 Dec 2025 9:48 PM IST
    date_range 3 Dec 2025 9:48 PM IST

    കോടതിയലക്ഷ്യം: ചീഫ്​ സെക്രട്ടറിയടക്കം അഞ്ച്​​ ഐ.എ.എസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥ​ർക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തി

    കൊ​ച്ചി: ഭൂ​മി​ത​രം​മാ​റ്റം ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന ഫീ​സി​ന്‍റെ വി​നി​യോ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്​ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യ​ട​ക്കം അ​ഞ്ച്​​ ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​​ർ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്​ ന​ട​പ​ടി.

    നെ​ൽ​വ​യ​ൽ, ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ പ്ര​കാ​രം ത​രം​മാ​റ്റം ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഫീ​സി​ന​ത്തി​ൽ 2024 ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച തു​ക കൃ​ഷി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന 2024 ന​വം​ബ​ർ 28ലെ ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​​ടെ ന​ട​പ​ടി. സം​സ്ഥാ​ന ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ജ​യ​തി​ല​ക്, അ​ന്ന​ത്തെ റ​വ​ന്യു സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ര​വി​ന്ദ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ, ധ​ന​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന കേ​ശ​വേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ, കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പാ​ദ​ന ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന ടി​ങ്കു ബി​സ്വാ​ൾ, ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന അ​ർ​ജു​ൻ പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​എം. ശ്യാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ന​ട​പ​ടി​യു​​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യ കോ​ട​തി, ത​ൽ​ക്കാ​ലം നേ​രി​ട്ട്​ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. നെ​ൽ​വ​യ​ൽ, ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 27 എ ​വ​കു​പ്പ​നു​സ​രി​ച്ച് ഫീ​സി​ന​ത്തി​ൽ പി​രി​ക്കു​ന്ന തു​ക കൃ​ഷി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ടി. ​എ​ൻ. മു​കു​ന്ദ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. തു​ക കൈ​മാ​റാ​ൻ സ​മ​യ​ക്ര​മ​വും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഈ​യി​ന​ത്തി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച 1678.66 കോ​ടി രൂ​പ (ഇ​പ്പോ​ൾ 2000 കോ​ടി​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ) ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​ള​വ്​ തേ​ടി ധ​ന​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി​യോ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം തേ​ടി​യു​ള്ള ഹ​ര​ജി​യോ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ങ്ങ​നെ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച കോ​ട​തി, കു​റ്റാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​ര​ജി ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന്​ വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

