കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു; ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു; ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തംtext_fields
കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ടഗ് ബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ അവസരോചിത ഇടപെടലിൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ഇന്നലെ രാത്രി കൊച്ചി ചീരപ്പൻചിറയിൽ (അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലനാമം) എത്തിയ എസ്.എസ്.എൽ മുംബൈക്കാണ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായത്. തീരത്തേക്ക് അടുത്ത കപ്പലിനെ അതിവേഗം പാഞ്ഞെത്തിയ ടഗ് ബോട്ടുകളാണ് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് വൻ അപകടം ഒഴിവായത്.
ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. സാധാരണ തീരത്തെത്തുന്ന കപ്പലുകൾ കരയോട് ചേർന്നുള്ള തുറമുഖത്തോ ജെട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഡോക്കിലോ പൂർണ്ണമായി അടുപ്പിച്ച് ടഗ്ഗുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സുരക്ഷിതമായി നിർത്തുക. എന്നാൽ ഇന്നലെ സൂറത്തിൽ നിന്നെത്തിയ എസ്.എസ്.എൽ കപ്പൽ തീരത്ത് ടഗ് ബോട്ടുകൾ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം അമിത വേഗത്തിൽ തീരത്തേക്ക് പാഞ്ഞുവരുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ടഗ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ അവസരോചിതമായി ഇടപെടുകയായിരുന്നു. ഭാഗ്യത്തിനാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത്.
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