Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    8 Sept 2025 12:01 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:01 AM IST

    ഓണവിപണിയില്‍ റെക്കോഡ് വിൽപനയുമായി കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡ്

    ഓണവിപണിയില്‍ റെക്കോഡ് വിൽപനയുമായി കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫെഡ്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ല്‍ റെ​ക്കോ​ഡ് വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി ക​ണ്‍സ്യൂ​മ​ര്‍ ഫെ​ഡ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 187 കോ​ടി​യു​ടെ വി​ല്‍പ​ന കൈ​വ​രി​ക്കാ​ന്‍ ക​ണ്‍സ്യൂ​മ​ര്‍ ഫെ​ഡി​ന് സാ​ധി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 1579 ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും 164 ത്രി​വേ​ണി സൂ​പ്പ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് ക​ണ്‍സ്യൂ​മ​ര്‍ ഫെ​ഡ് ഈ ​വി​ൽ​പ​ന കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ള്‍ 62 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ധി​ക വി​ല്‍പ​ന​യാ​ണി​ത്.

    13 ഇ​നം നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ​ബ്‌​സി​ഡി​യോ​ടെ​യും മ​റ്റ് നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ 10 മു​ത​ല്‍ 40 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ലു​മാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സ​ബ്‌​സി​ഡി​യോ​ടെ​യു​ള്ള 110 കോ​ടി​യു​ടെ 13 ഇ​നം സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും 77 കോ​ടി​യു​ടെ മ​റ്റ് നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​യി​ലൂ​ടെ വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    onam onam celebration Consumer Fed
