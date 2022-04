cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബ​സ് ചാ​ർ​ജ് വ​ർ​ധ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യെ കൈ​വി​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​ലോ​ച​ന. ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലു​ള്ള​തു​ പോ​ലെ സീ​സ​ൺ ടി​ക്ക​റ്റ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നേ​ര​ത്തേ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് കൈ​ക്കൊ​ണ്ട തീ​രു​മാ​നം ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സു​ക​ളി​ലെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് ന​ൽ​കും. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​കെ​യാ​യി​രി​ക്കും ഓ​ഫ​ർ.

മാസം 20 ഡ്യൂട്ടിയില്ലാത്തവർക്ക് ശമ്പളം വൈകും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​നി മു​ത​ൽ 20 ഫി​സി​ക്ക​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ ശ​മ്പ​ളം വൈ​കും. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള ബി​ൽ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത​മാ​സം അ​ഞ്ചി​നു​ശേ​ഷ​മേ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കൂ. ഗു​രു​ത​ര രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സ, അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ മ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​വ​ധി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ത്ത​തു​കാ​ര​ണം പ്ര​തി​ദി​നം 300 മു​ത​ൽ 350 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​രെ മു​ട​ങ്ങു​ന്നെ​ന്നും വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

