Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസുരേഷ് ഗോപി അപമാനിച്ച...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 9:55 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 9:55 PM IST

    സുരേഷ് ഗോപി അപമാനിച്ച കൊച്ചുവേലായുധന് സി.പി.എം നിർമിക്കുന്ന വീടിന്റെ പണി അവസാനഘട്ടത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സുരേഷ് ഗോപി അപമാനിച്ച കൊച്ചുവേലായുധന് സി.പി.എം നിർമിക്കുന്ന വീടിന്റെ പണി അവസാനഘട്ടത്തിൽ
    cancel

    തൃശൂർ: സഹായം തേടി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നിവേദനം നൽകാനെത്തിയപ്പോൾ വാങ്ങാതെ മടക്കിയയച്ച് അപമാനിച്ച പുള്ളിലെ കൊച്ചുവേലായുധന് സി.പി.എം നിർമിക്കുന്ന വീടിന്റെ പണി അവസാനഘട്ടത്തിൽ. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബറിൽ ചേര്‍പ്പ് പുള്ളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'കലുങ്ക് വികസന സംവാദ' പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് കൊച്ചുവേലായുധൻ വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് നിവേദനം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ, ‘പ​രാ​തി​ക​​ളൊ​ക്കെ അ​ങ്ങ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി, ഇ​ത് വാ​ങ്ങ​ൽ എം.​പി​യു​ടെ പ​ണി​യ​ല്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുരേഷ് ഗോപി കവർ തുറന്നുപോലും നോക്കാതെ നിവേദനം നിരസിച്ച് അപമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

    ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൊച്ചുവേലായുധന് വീടൊരുക്കാൻ സി.പി.എം മുന്നോട്ടുവന്നത്. സി.പി.എം തൃശൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പുള്ളിലെ കൊച്ചുവേലായുധന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് ഈ ഉറപ്പുനൽകിയത്. സെപ്തംബർ 22ന് തറക്കല്ലിട്ട് നിർമാണം തുടങ്ങി. നിരവധിപേർ നിർമാണ സാമഗ്രികളും പണവും സംഭാവന ചെയ്തു. രണ്ട് കിടപ്പുമുറികളും ഹാളും അടുക്കളയും ശുചിമുറിയും വരാന്തയും ഉൾപ്പെടെ 600 ച. അടി വിസ്തീർണമുള്ള വീട് മൂന്നുമാസംകൊണ്ട് തന്നെ നിർമാണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി.


    ന​ട​നും ബി.​ജെ.​പി സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​നു​മാ​യ ദേ​വ​ൻ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​രെ​യ​ട​ക്കം പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചായിരുന്നു ‘ക​ലു​ങ്ക് സൗ​ഹാ​ര്‍ദ വി​ക​സ​ന സം​വാ​ദം’ ന​ട​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് സം​വാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​സം​വാ​ദം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വ​യോ​ധി​ക​ന്‍ ക​വ​റി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി വ​ന്ന​ത്. ക​വ​ര്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​ക്കു​നേ​രെ നീ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ശേ​ഷ​മാ​ണ് ‘‘ഇ​തൊ​ന്നും എം.​പി​ക്ക​ല്ല, പോ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യൂ’’ എ​ന്ന് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി വ​യോ​ധി​ക​ൻ പി​ന്മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നാ​ലെ​വ​ന്ന പ​രാ​തി​​ക്കാ​രും പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ടി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ എം.​പി ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ക​യു​ള്ളോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘ത​ൽ​ക്കാ​ലം അ​തേ പ​റ്റൂ ​ചേ​ട്ടാ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ഹാ​സ​രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​റു​പ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Suresh GopiCPMKerala News
    News Summary - Construction of house for Kochuvelayudhan by CPM, insulted by Suresh Gopi, in final stage
    Similar News
    Next Story
    X