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    നിർമാണ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; കേരളത്തിലേക്ക് ക്വാറി ഉൽപന്ന വിലക്ക്​ നീട്ടി തമിഴ്​നാട്

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    2027 ജ​നു​വ​രി 26 വ​രെ നീ​ട്ടി​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി
    നിർമാണ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; കേരളത്തിലേക്ക് ക്വാറി ഉൽപന്ന വിലക്ക്​ നീട്ടി തമിഴ്​നാട്
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    കൊ​ല്ലം: ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക്വാ​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ർ​പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ല​ക്ക്​ മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ കൂ​ടി നീ​ട്ടി​യ​ത്​ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 2026 ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ താ​ൽ​കാ​ലി​ക നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ല​ക്ക് 2027 ജ​നു​വ​രി 26 വ​രെ നീ​ട്ടി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ ത​മി​ഴ്നാ​ട് ജി​യോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് മൈ​നി​ങ് വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. ക​രി​ങ്ക​ല്ല്, മെ​റ്റ​ൽ ജ​ല്ലി, എം-​സാ​ൻ​ഡ്, പി-​സാ​ൻ​ഡ്, ഗ്രാ​വ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് വി​ല​ക്ക്.

    ഖ​ന​ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക്ഷാ​മം നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​വ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്​ നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തി​ർ​ത്തി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഖ​ന​നം ത​ട​യു​ക, പ്ര​കൃ​തി​സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യും ത​മി​ഴ്നാ​ട്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ളം, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ് എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് നി​രോ​ധ​നം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​തി​ര്‍ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ലെ ജി​യോ​ള​ജി ആ​ന്‍ഡ് മൈ​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗം നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​രി​ങ്ക​ല്ലും എം-​സാ​ൻ​ഡും വ​രു​ന്ന​ത് മൂ​ന്നു മാ​സ​മാ​യി നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സാ​ധാ​ര​ണ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്കം ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്നു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പാ​റ​മ​ട​ക​ള്‍ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ ക്വാ​റി, ക്ര​ഷ​ര്‍ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​നെ​യാ​ണ് ഏ​റെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. നി​രോ​ധ​നം കാ​ര​ണം ഇ​ത്ത​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ റോ​ഡ്, പാ​ലം, കെ​ട്ടി​ടം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ക​രാ​റു​കാ​ര്‍ക്ക് നി​രോ​ധ​നം വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്.

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    News Summary - construction-crisis-worsens-tamil-nadu-extends-ban-on-quarry-products-to-kerala
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