Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:00 AM IST

    നിർമാണച്ചെലവ്​ 723 കോടി; പാലിയേക്കരയിൽ ടോൾ ലഭിച്ചത്​ 1700 കോടി, എന്ന് അവസാനിക്കും പിരിവ്..!

    നിർമാണച്ചെലവ്​ 723 കോടി; പാലിയേക്കരയിൽ ടോൾ ലഭിച്ചത്​ 1700 കോടി, എന്ന് അവസാനിക്കും പിരിവ്..!
    തൃ​ശൂ​ർ: മ​ണ്ണു​ത്തി-​ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ഇ​ര​ട്ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ ഇ​തി​ന​കം ടോ​ളി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും വ​ർ​ഷാ​വ​ർ​ഷ വ​ർ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. 13 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര ടോ​ളി​ലൂ​ടെ 1700 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ്​ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2012ൽ ​ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്​ പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​തി​ദി​നം 52 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ്​ ടോ​ൾ വ​ഴി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 302 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ശ​ദ​പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക​യും 312 കോ​ടി​യു​ടെ ക​രാ​ർ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത മ​ണ്ണു​ത്തി-​ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ 723 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ചെ​ല​വ്​ വ​ന്ന​ത്. 2012ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ടോ​ൾ പി​രി​വി​ൽ 2024ൽ ​റെ​ക്കോ​ഡ്​ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ -188.94 കോ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ടോ​ൾ വ​രു​മാ​നം 925 കോ​ടി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​രാ​റി​ലു​ള്ള പ​ല പ​ണി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച വ​രു​മാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്ന​ത്​ അ​ട​ക്കം കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ ര​ണ്ടു​ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്​ നീ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2026ൽ ​പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര​യി​ൽ ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ അ​വ​സാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ്​ 2028 വ​രെ നീ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ.​ഡി​യു​ടെ​യും സി.​ബി.​ഐ​യു​ടെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​രാ​ർ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ 2243.53 കോ​ടി രൂ​പ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ (ഇ.​ഡി) റെ​യ്ഡ്​ ന​ട​ത്തു​ക​യും ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ 125 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ത്ത്​ മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​ദി​നം അ​ധി​ക വ​രു​മാ​നം 3.70 ല​ക്ഷം

    തൃ​ശൂ​ർ: പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര ടോ​ൾ വ​ർ​ധ​ന​വി​ലൂ​ടെ ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ പ്ര​തി​ദി​ന അ​ധി​ക വ​രു​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ 3.70 ല​ക്ഷം രൂ​പ. ഒ​രു ദി​വ​സം മ​ണ്ണു​ത്തി-​ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ 74,000 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ തൃ​ശൂ​ർ ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മി​തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം ഒ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ച്​ രൂ​പ വീ​തം അ​ധി​കം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ 3.70 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ടോ​ൾ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ക. എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ടോ​ൾ വ​ഴി പോ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ​ത്ത്​ രൂ​പ​യും 15 രൂ​പ​യും അ​ട​ക്കം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം അ​ധി​ക​മാ​യി 3.70 ല​ക്ഷം രൂ​പ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ ഈ ​ലാ​ഭ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കും.

    TAGS:paliyekkara tollconstruction costtrissur
    News Summary - Construction cost Rs 723 crore; Toll revenue at Paliyekkara is Rs 1700 crore
