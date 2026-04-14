Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലെ...
    Kerala
    Posted On
    14 April 2026 10:56 PM IST
    Updated On
    14 April 2026 10:56 PM IST

    ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ, പ​ണ്ടാ​ര ഭൂ​മി​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​വി​ല​ക്ക്; ഭൂ​​മി ത​​രം​​മാ​​റ്റു​​ന്ന​​ത് ത​​ട​​ഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    കൊ​​ച്ചി: കേ​​ന്ദ്ര​​ഭ​​ര​​ണ പ്ര​​ദേ​​ശ​​മാ​​യ ല​​ക്ഷ​​ദ്വീ​​പി​​ൽ നി​​ർ​​മാ​​ണ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് സ്വ​​കാ​​ര്യ, പ​​ണ്ടാ​​ര ഭൂ​​മി​​ക​​ൾ ത​​രം​​മാ​​റ്റാ​​നു​​ള്ള ‘ഡൈ​​വേ​​ർ​​ഷ​​ൻ സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റ്’ റ​​ദ്ദാ​​ക്കാ​​ൻ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട തീ​​രു​​മാ​​നം. 1965ലെ ​​ല​​ക്ഷ​​ദ്വീ​​പ് ലാ​​ൻ​​ഡ് റ​​വ​​ന്യൂ ആ​​ൻ​​ഡ് ടെ​​ന​​ൻ​​സി റെ​​ഗു​​ലേ​​ഷ​​ന്‍ സെ​​ക്ഷ​​ൻ 20 പ്ര​​കാ​​രം അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്കു​​ന്ന ഡൈ​​വേ​​ർ​​ഷ​​ൻ സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റ് റ​​ദ്ദാ​​ക്കാ​​നാ​​ണ് അ​​ഡീ​​ഷ​​ന​​ൽ മ​​ജി​​സ്ട്രേ​​റ്റ് കൂ​​ടി​​യാ​​യ ജി​​ല്ല ക​​ല​​ക്ട​​ർ ശി​​വം​​ച​​ന്ദ്ര മാ​​ർ​​ച്ച് 14ന് ​​ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ട്ട​​ത്. നി​​ല​​വി​​ലെ നി​​ർ​​മാ​​ണ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ ഉ​​ട​​ൻ നി​​ർ​​ത്തി​​വെ​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്നും അ​​ധി​​കൃ​​ത​​രു​​ടെ മു​​ൻ​​കൂ​​ർ അ​​നു​​മ​​തി നേ​​ടി​​യ ശേ​​ഷ​​മേ പു​​ന​​രാ​​രം​​ഭി​​ക്കാ​​വൂ​​വെ​​ന്നും റ​​വ​​ന്യൂ വ​​കു​​പ്പ് ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ൽ പ​​റ​​യു​​ന്നു.

    ദ്വീ​​പു​​ക​​ളു​​ടെ സ​​മ​​ഗ്ര​​വി​​ക​​സ​​നം ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണം ചെ​​യ്യാ​​നും നി​​യ​​ന്ത്രി​​ക്കാ​​നു​​മാ‍യി ല​​ക്ഷ​​ദ്വീ​​പ് ടൗ​​ൺ ആ​​ൻ​​ഡ് ക​​ൺ​​ട്രി പ്ലാ​​നി​​ങ് റെ​​ഗു​​ലേ​​ഷ​​ൻ വി​​ജ്ഞാ​​പ​​ന​​ത്തി​​നു​​ള്ള ന​​ട​​പ​​ടി​​ക​​ൾ പു​​രോ​​ഗ​​മി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന് ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞു. ആ​​സൂ​​ത്രി​​ത​​വും സു​​സ്ഥി​​ര​​വു​​മാ​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ വി​​ക​​സ​​നം ന​​ട​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്ന് ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്കാ​​ൻ നി​​യ​​ന്ത്ര​​ണം ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണ്. ആ​​സൂ​​ത്ര​​ണ​​മി​​ല്ലാ​​തെ നി​​ര​​വ​​ധി കെ​​ട്ടി​​ട നി​​ർ​​മാ​​ണ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ക്കു​​ന്ന​​താ​​യി ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട്. ഇ​​ത് ദ്വീ​​പു​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​സൂ​​ത്രി​​ത വി​​ക​​സ​​ന​​ത്തെ പ്ര​​തി​​കൂ​​ല​​മാ​​യി ബാ​​ധി​​ക്കു​​ക​​യും പാ​​രി​​സ്ഥി​​തി​​ക, അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന സൗ​​ക​​ര്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ വെ​​ല്ലു​​വി​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്ക് കാ​​ര​​ണ​​മാ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്യു​​മെ​​ന്നും ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ൽ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി.

    പ്ര​​ഫു​​ൽ ഖോ​​ഡ പ​​ട്ടേ​​ൽ അ​​ഡ്മി​​നി​​സ്ട്രേ​​റ്റ​​റാ​​യി ചു​​മ​​ത​​ല​​യേ​​റ്റ​​ശേ​​ഷം ദ്വീ​​പി​​ന്‍റെ സാ​​മൂ​​ഹി​​ക, സാം​​സ്കാ​​രി​​ക, ഭൂ​​മി​​ശാ​​സ്ത്ര​​പ​​ര​​മാ​​യ ഘ​​ട​​ന​​യെ പോ​​ലും പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​തെ വി​​വാ​​ദ ഉ​​ത്ത​​ര​​വു​​ക​​ൾ നി​​ര​​ന്ത​​രം പു​​റ​​പ്പെ​​ടു​​വി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന് പ​​രാ​​തി​​യു​​ണ്ട്.

    ഡൈ​​വേ​​ർ​​ഷ​​ൻ സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റ് റ​​ദ്ദാ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള തീ​​രു​​മാ​​ന​​ത്തി​​നെ​​തി​​രെ എ​​ൻ.​​സി.​​പി (എ​​സ്.​​പി) ല​​ക്ഷ​​ദ്വീ​​പ് ഘ​​ട​​കം രം​​ഗ​​ത്തെ​​ത്തി. ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തി​​ന്‍റെ തെ​​റ്റാ​​യ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ ദ്വീ​​പു​​ക​​ളി​​ൽ സ്ഥി​​ര​​താ​​മ​​സ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് കി​​ട​​പ്പാ​​ടം ന​​ഷ്ട​​മാ​​കു​​ന്ന അ​​വ​​സ്ഥ​​യാ​​ണെ​​ന്ന് ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി ടി.​​പി. അ​​ബ്ദു​​ൽ ജ​​ബ്ബാ​​ർ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Ban, Land law, Lakshadweep
    Next Story
    X