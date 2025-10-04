Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 3:05 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 3:05 PM IST

    40 കിലോവാട്ടിന് ഒമ്പതര ലക്ഷം കണക്ഷൻ ചാർജ്; സംരംഭകരെ പിഴിഞ്ഞ് കെ.എസ്.ഇ.ബി

    ക​ണ​ക്ഷ​ന്റെ ശേ​ഷി​യ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള തു​ക കെ​ട്ടി​വെ​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി ഫ്രീ​സ​റി​ൽ
    40 കിലോവാട്ടിന് ഒമ്പതര ലക്ഷം കണക്ഷൻ ചാർജ്; സംരംഭകരെ പിഴിഞ്ഞ് കെ.എസ്.ഇ.ബി
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ക​ണ​ക്ഷ​ന്റെ കി​ലോ​വാ​ട്ട് ശേ​ഷി​യ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള തു​ക കെ​ട്ടി​വെ​ച്ചാ​ൽ സം​രം​ഭ​ക​ന് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി സ​പ്ലൈ കോ​ഡ് ഭേ​ദ​ഗ​തി വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ങ്ങി ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. പു​തി​യ ക​ണ​ക്ഷ​നാ​യി കി​ലോ​വാ​ട്ട് ആം​പി​യ​ർ (കെ.​വി.​എ) ക​ണ​ക്കി​ൽ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ചാ​ർ​ജ് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ന് മു​മ്പാ​കെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ട​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു​വ​രെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​തി​നാ​ൽ ഒ​രു ചെ​റു​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യം തു​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വ​ൻ​തു​ക അ​ട​ക്കേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് സം​രം​ഭ​ക​ർ. 40 കി​ലോ​വാ​ട്ട് മാ​ത്രം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ചെ​റു​കി​ട സം​രം​ഭ​ക​നോ​ട് ക​ണ​ക്ഷ​നു​വേ​ണ്ടി 315 കെ.​വി.​എ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​മ​ർ വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഒ​മ്പ​ത​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു മു​മ്പാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഒ​രു സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്. തു​ക താ​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൻ.

    ഈ ​പ​രാ​തി​യു​ടെ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ഈ ​മാ​സം 15ന് ​റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തും. ഇ​പ്ര​കാ​രം സം​രം​ഭ​ക​നോ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വോ സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​മ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ലും അ​ത് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടേ​താ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ച​ട്ടം. പ​ണം മു​ട​ക്കി​യ​യാ​ളു​ടെ സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ​ത​ന്നെ ഈ ​ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​മ​റി​ൽ​നി​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി സ​പ്ലൈ കോ​ഡി​ന്റെ അ​ഞ്ചാം ഭേ​ദ​ഗ​തി 2024 ജൂ​ലൈ 22നാ​ണ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം പു​തി​യ ക​ണ​ക്ഷ​നാ​യി കി​ലോ​വാ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള തു​ക മാ​ത്രം അ​ട​ച്ചാ​ൽ മ​തി. 200 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ലൈ​ൻ വ​ലി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ച​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ കി​ട്ടാ​ൻ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന പ​ല സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും ഇ​ത് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന് ആ​റു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നു​ള്ള നീ​ക്കം കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പോ സ​ർ​ക്കാ​റോ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നോ ഇ​തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ പ​രാ​തി. റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ക്കാ​ത്ത​ത് വൈ​ദ്യു​തി നി​യ​മം 2003 പ്ര​കാ​രം ഗു​രു​ത​ര കു​റ്റ​മാ​ണ്. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കാ​ൻ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ന് സാ​ധി​ക്കും.

    News Summary - Connection charge of 9.5 lakhs for 40 kW; KSEB is squeezing entrepreneurs
