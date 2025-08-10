Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 6:44 AM IST

    കേരളത്തിലും വോട്ടുകൊള്ള; 4.34 ലക്ഷം വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ

    • ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ്
    • `ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടി’
    കേരളത്തിലും വോട്ടുകൊള്ള; 4.34 ലക്ഷം വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ദേ​ശ​വ്യാ​പ​ക കാ​മ്പ​യി​ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച എ.​ഐ.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് രൂ​പം ന​ൽ​കാ​നി​രി​ക്കേ 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും 2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ലും ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഫ​ലം അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​ത് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നാ​ല് ല​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പ​രം വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി. മോ​ഹ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ളും വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ആ​കെ 4,34,042 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഹ​ര​ജി ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല 3,24,441 ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ളും 1,09,691 വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളും ​നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​ണ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം 38,000 വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ത​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് എ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഒ​രേ ആ​ൾ​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത പേ​രു​ക​ളി​ലും സീ​രി​യ​ലു​ക​ളി​ലു​മാ​യി വോ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ സാ​മ്പ്ൾ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ൽ ത​ന്നെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി. സം​സ്ഥാ​ന​മൊ​ട്ടു​ക്കും വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ള്ള​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​യി അ​ഞ്ചി​ട​ത്ത് വോ​ട്ടു​ക​ളു​ള്ള കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ കു​മാ​രി​യു​ടെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​വും ഹൈ​കോ​ട​തി എ​ടു​ത്തു​കാ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് അ​വ​രി​ല്ലാ​ത്ത വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ര​ട്ട​വോ​ട്ടു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​താ​യും എ​ന്നാ​ൽ, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പൂ​ർ​ണാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​തു നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലും വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തി​ല്ല. 2021 ഏ​പ്രി​ൽ ആ​റി​ന് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​നാ​ൽ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നാ​വി​​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്.

    2021 മാ​ർ​ച്ച് 31ന് ​ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ​സ്. മ​ണി​കു​മാ​ർ, ഷാ​ജി പി. ​ചാ​ലി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് പു​റ​​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വി​ധി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കാ​ന​ു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഒ​രേ ഫോ​ട്ടോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വ്യാ​ജ​വോ​ട്ട​ു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ട് ത​ട​യാ​ൻ പേ​ര്, ബ​ന്ധം, ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​പോ​ലെ ഫോ​ട്ടോ​യും പ​ര​സ്പ​രം ഒ​ത്തു​നോ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ത്മ​വീ​ര്യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് 2021ലെ ​വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​യി​ൽ തു​ട​ർ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മു​ണ്ടാ​യി​​ല്ലെ​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി. മോ​ഹ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ച് വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള ബൂ​ത്ത് ത​ല ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും എ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ടു പ​റ​ഞ്ഞു.

    പരിശോധന തൃശൂരിലും

    തൃ​ശൂ​ർ: രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് സ​മാ​ന രീ​തിയി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ലെ​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​ജോ​സ​ഫ് ടാ​ജ​റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഏ​ഴ് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​ഠി​ച്ച് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സി.​പി.​ഐ ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ജി ശി​വാ​ന​ന്ദ​നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തൃ​ശൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ന്നു​കൂ​ടി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം മാ​ധ്യ​മം ‘സൂം’ ​പേ​ജി​ൽ വാ​യി​ക്കാം.

