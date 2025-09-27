Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 7:14 AM IST

    എൻ.എസ്​.എസ്​ നിലപാട് ‘ശരിദൂര’ത്തിലെത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്​ അനുനയം

    എൻ.എസ്​.എസ്​ നിലപാട് ‘ശരിദൂര’ത്തിലെത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്​ അനുനയം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ ചാ​ഞ്ചാ​ട്ടം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച അ​സ്വ​സ്ഥ​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​ന​യ​നീ​ക്ക​വു​മാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ്. സ​മ​ദൂ​ര​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴും കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ അ​നു​കൂ​ല​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ ശ​രി​ദൂ​രം.

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്​ രാ​ഷ്ട്രീ​മി​ല്ലെ​ന്നും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ആ​കാ​മെ​ന്നും 1964ൽ ​പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി​യ​തു​മു​ത​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നും മു​ന്ന​ണി​ക്കും അ​തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ഹാ​ദ​പ​ര​മാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ​ടി​വാ​തി​ലി​ൽ നി​ൽ​ക്കെ​യു​ള്ള അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ചു​വ​ടു​മാ​റ്റം. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​നു​ന​യ​ത്തി​നു​ള്ള ശ്ര​മം. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കാ​നും ആ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ട്.

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 1973ലാ​ണ്​ നാ​ഷ​ണ​ൽ ഡെ​മോ​​ക്രാ​റ്റി​ക്​ പാ​ർ​ട്ടി (എ​ൻ.​ഡി.​പി) രൂ​പം​​കൊ​ണ്ട​ത്. അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത്​ വൈ​സ് ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ന്‍.​എ​സ്.​എ​സി​ന് പ​രി​ഗ​ണ​ന കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ച​ത്. 1977ല്‍ ​കോ​ൺ​​​ഗ്ര​സും സി.​പി.​ഐ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട മു​ന്ന​ണി​ക്കൊ​പ്പം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. അ​ഞ്ചി​ട​ത്ത്​ വി​ജ​യി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം വി​ട്ടു​നി​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​പി, ഭ​ര​ണ​മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ സി.​എ​ച്ച്.​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ കോ​യ കാ​വ​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി. ര​ണ്ട്​ മാ​സ​മേ കാ​ലാ​വ​ധി കി​ട്ടി​യു​ള്ളൂ​വെ​ങ്കി​ലും എ​ട്ട് വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ എ​ൻ.​ഡി.​പി മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ഭാ​സ്ക​ര​ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക​ളി​ല്‍ ആ​ര്‍. സു​ന്ദ​രേ​ശ​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, കെ.​ജി.​ആ​ര്‍. ക​ര്‍ത്ത, കെ.​പി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ആ​ര്‍. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യി. എ.​കെ. ആ​ന്റ​ണി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് എ​ന്‍.​ഡി.​പി യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ട്ട​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ര​സിം​ഹ റാ​വു​വി​ന്റെ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ല്‍ മ​ന്നം സ​മാ​ധി​യോ​ട് അ​നാ​ദ​ര​വ് കാ​ട്ടി​യെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള കാ​ര​ണം.

    ആ ​നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ ഒ​രു മ​ന്ത്രി​യ​ട​ക്കം ര​ണ്ട് ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സ്വ​ന്തം മ​ന്ത്രി ആ​ര്‍. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ നാ​യ​​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ന്‍ എ​ന്‍.​ഡി.​പി​ക്ക് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തും ഇ​തേ കാ​ല​ത്താ​ണ്. പി​ന്നീ​ട്​ പാ​ർ​ട്ടി പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി. ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ സ​മ​ദൂ​ര​മെ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലേ​​ക്ക്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ എ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:nssUDFKeralaCongress
