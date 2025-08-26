Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 7:33 AM IST

    പ്രിയപ്പെട്ടവനായി കയറ്റം, വെറുക്കപ്പെട്ടവനായി പടിയിറക്കം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ടൗ​ണി​ൽ എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി​യു​ടെ കോ​ലം പെ​ട്രോ​ളൊ​ഴി​ച്ച് ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കെ.​എ​സ്.​യു​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് തീ​പ​ട​ർ​ന്ന​തും വ​സ്ത്ര​മ​ട​ക്കം ഊ​രി​യെ​റി​ഞ്ഞ് ജീ​വ​നും കൊ​ണ്ടോ​ടു​ന്ന​തും ചി​രി​പ​ട​ർ​ത്തി​യ കാ​ഴ്ച​യെ​ങ്കി​ൽ 14 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ഏ​റെ കു​റെ സ​മാ​ന​മാ​ണ് സ​ക​ല​മാ​നം പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്‍റെ പ​ത​നം.

    അ​ന്ന് മാ​ർ​ച്ച് ന​യി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന രാ​ഹു​ൽ, പ​ക്ഷെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക്യാ​മ്പി​ന്‍റെ ഉ​ടു​മു​ണ്ടി​ലൊ​ന്നാ​കെ തീ​യി​ട്ടാ​ണ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ വാ​ങ്ങി പ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന​ത് അ​റം​പ​റ്റു​ന്ന യാ​ദൃ​ശ്ചി​ക​ത. ‘അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് പ​ടി​പ​ടി​യാ​യി’ എ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ചേ​രി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ കു​തി​ച്ചു​ക​യ​റ്റ​വും അ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ച​യു​മാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ ക​രി​യ​ർ ട്രാ​ക്ക്. നാ​വി​ന്‍റെ ബ​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​വി​ട്ടു​പ​ടി​ക​ളെ​ങ്കി​ൽ അ​തേ നാ​ക്കു ത​ന്നെ ത​ല​കു​ത്തി വീ​ഴ​ലി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    2006ലാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ കെ.​എ​സ്.​യു അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 2020 വ​രെ രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ഗ്രാ​ഫ് മ​റ്റേ​തൊ​രു നേ​താ​വി​നെ​യും പോ​ലെ സ്വ​ഭാ​വി​ക വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് ശ​ര​വേ​ഗം​പൂ​ണ്ടു. സ​മ​ര​മോ, സം​ഘ​ട​ന ശേ​ഷി​യോ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല, ചാ​ന​ൽ മു​റി​ക​ളി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ അ​രി​ഞ്ഞി​ടു​ന്ന നാ​വും വാ​ഗ്സാ​മ​ർ​ഥ്യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ഥേ​യം.

    നാ​യ​ക​നാ​യ​ത്​ നാ​വി​ന്‍റെ മൂ​ർ​ച്ച​യി​ൽ

    2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ലം​പ​രി​ശാ​യ​പ്പോ​ഴും രാ​ഹു​ലി​ന് അ​ത് പ​രോ​ക്ഷ അ​വ​സ​ര​മാ​യി. തോ​ൽ​വി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ ചാ​ന​ൽ കാ​മ​റ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ക​രം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടാ​നെ​ത്തി​യ​ത് രാ​ഹു​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ർ​വം ത​ക​ർ​ന്ന കാ​ല​ത്ത്​ പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​യി കി​ട്ടി​യ ചാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ക​ട്ട്​ വീ​ഡി​യോ​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹാ​ൻ​ഡി​ലു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​പ്പോ​ഴും ത​ല​പ്പ​ത്തെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച അ​ത്ര​യ്ക്ക​ങ്ങ് ദ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി എ​ത്തി​യ കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍ ഒ​രു വാ​ര്‍ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ‘‘ആ ​ച​ര്‍ച്ച​ക്കൊ​ക്കെ പോ​കു​ന്ന പ​യ്യ​നു​ണ്ട​ല്ലോ, രാ​ഹു​ൽ’’ എ​ന്നൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    യൂ​ത്ത്​ ബ്രി​ഗേ​ഡ്​ വ​​ഴി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം

    അ​ന്ന​ത്തെ യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന്‍റെ വ​ലം​കൈ ആ​യാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് രാ​ഹു​ൽ മാ​റി​യ​ത്. സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പു​ല​ർ​ച്ചെ വീ​ടു​വ​ള​ഞ്ഞ് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ക​രി​യ​ർ ഗ്രാ​ഫ് വീ​ണ്ടു​മു​യ​ർ​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ​ത്തി 16ം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വ്യാ​ജ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡ് വി​വാ​ദം രാ​ഷ്ട്രീ​യ കോ​ളി​ള​ക്ക​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തെ​ല്ലാം രാ​ഹു​ൽ മ​റി​ക​ട​ന്നു.

    വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ന്‍റ താ​ങ്ങി​ലും ത​ണ​ലി​ലും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ഉ​ദി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന യൂ​ത്ത് ബ്രി​ഗേ​ഡി​ൽ രാ​ഹു​ലി​ന്​ ഇ​ടം കൊ​ടു​ത്ത​ത്​ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു. മു​റു​മു​റു​പ്പു​ക​ളും അ​സ്വ​സ്ത​ത​ക​ളു​മു​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ശാ​ക്തി​ക ചേ​രി​യി​ലെ ഈ ​ഇ​രി​പ്പി​ട​മാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്​ പ്ര​തി​രോ​ധ ക​വ​ച​മാ​യ​ത്. പി​ന്നാ​ലെ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സീ​റ്റും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ​യ​ല്ല, ഷാ​ഫി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്​ എ​ന്ന​ട​ക്കം ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​തെ​ല്ലാം ത​ക​ർ​ത്ത്​ ഗം​ഭീ​ര വി​ജ​യം നേി​യ​തോ​ടെ എ​തി​ർ​വാ​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത യു​വ നേ​താ​വാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​തോ​ടെ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ബ​ല​രാ​യി.

    വി​ശ്വ​ാസ്യ​ത ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ ‘അ​ൻ​വ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച’

    അ​തേ സ​മ​യം വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം യു​വ​നേ​താ​ക്ക​ൾ നേ​ടി​ത്ത​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന​ ഭാ​വേ​ന​യു​ള്ള ഇ​ട​​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നീ​ര​സ​ത്തി​നു കാ​ര​ണ​മാ​യി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി സാ​മൂ​ഹ്യ​മാ​ധ്യ​മ ഇ​ട​​പെ​ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ്വ​ന്തം പ്ര​തിഛാ​യ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ റീ​ൽ​സ്​ ഭ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ട​ക്കം പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി. നി​ല​മ്പൂ​രി​ൽ ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ‘റീ​ല്‍ അ​ല്ല റി​യ​ല്‍’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത് ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്.

    നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പി.​വി. അ​ന്‍വ​റു​മാ​യു​ള്ള അ​നു​ന​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ന്​ വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ വാ​തി​ല​ട​ച്ച്​ കു​റ്റി​യി​ട്ട​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ രാ​ഹു​ൽ ന​ട​ത്തി​യ രാ​ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ അ​ത് അ​തൃ​പ്തി​ക്കും പ​ര​സ്യ ശ​കാ​ര​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി. തെ​റ്റു​പ​റ്റി​യെ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ കു​റ്റ​മേ​​റ്റെ​ങ്കി​ലും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് രാ​ഹു​ലി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം ഇ​വി​ടെ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. വ​യ​നാ​ട് ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള ഫ​ണ്ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് യൂ​ത്ത് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ക്യാ​മ്പി​ല്‍ത്ത​ന്നെ വി​മ​ര്‍ശ​നം ഉ​യ​ര്‍ന്നു.

    മു​തി​ര്‍ന്ന നേ​താ​വ് പി.​ജെ. കു​ര്യ​ന്റെ വി​മ​ര്‍ശ​ത്തി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി പ​രി​ധി​വി​ട്ടു​വെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വും പി​ന്നാ​ലെ. അ​ധി​കം​വൈ​കാ​തെ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രേ ഒ​ന്നി​നു​പി​ന്നാ​ലെ ഒ​ന്നാ​യി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങി. പി​ന്നാ​ലെ സ്വ​ഭാ​വ​ദൂ​ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​റി​യും കു​റ​ഞ്ഞു​മു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ‘ഹൂ ​കെ​യേ​ഴ്​​സ്​’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​രം വാ​ലും ത​ല​യു​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച മ​റു​പ​ടി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ടി​യു​ടെ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ച്ചി​ലോ​ടെ​യാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ള​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തും പ​ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റി​യ​തും.

