Madhyamam
    Kerala
    date_range 23 Aug 2025 8:10 AM IST
    date_range 23 Aug 2025 8:10 AM IST

    കീഴ്വഴക്കം പിടിവള്ളിയാക്കി പ്രതിരോധം; രാഹുൽ രാജി വെക്കില്ല, പക്ഷേ ഇനി സീറ്റില്ല

    സി.​പി.​എം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന രാ​ജി ആ​വ​ശ്യം മു​ഖ​വി​ല​​​ക്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടിൽ കോൺ​ഗ്രസ്
    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്​​ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ തെ​റി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തീ​രു​മാ​നം. എം. ​മു​കേ​ഷ്​ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​വും കേ​സു​മു​യ​ർ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം സ്വീ​ക​രി​ച്ച ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​ട​വു​ന​യ​മാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘‘കേ​സ്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​പ്പി​ക്കു​ക​യും എ​ന്നാ​ൽ പി​ന്നീ​ട്​ കോ​ട​തി കു​റ്റ​വി​മു​ക്​​ത​നാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ക്ഷം രാ​ജി​വെ​പ്പി​ച്ച സ്ഥാ​നം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു’’ മു​കേ​ഷി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ സി.​പി.​എം നി​ല​പാ​ട്.

    നി​ല​വി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രെ എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​റി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നും ത​യ്യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന രാ​ജി ആ​വ​ശ്യം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ്ട്​ മു​ഖ​വി​ല​​​ക്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്​ നി​ല​പാ​ട്.

    സി.​പി.​എം സം​സ്​​ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ ത​ന്നെ രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ രാ​ജി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ആ​​​ലോ​ചി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നാ​ണ്. ഇ​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​തി​രോ​ധം. ഇ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ഗൗ​ര​വ​മാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ സി.​പി.​എം ഈ ​പ​റ​യു​ന്ന ‘ആ​ലോ​ച​ന​ക്ക്​’ പോ​ലും ത​യ്യാ​റാ​യി​ട്ടി​​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്​​ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച​തോ​ടെ ധാ​ർ​മ്മി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ത​ല​യൂ​രാ​നാ​യി എ​ന്നാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വം ക​ണ​ക്ക്​ കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യോ ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്​​തി​രു​​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ പ​രി​ക്കാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന്​ രാ​ത്രി ഇ​രു​ട്ടി വെ​ളു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ രാ​ജി​വെ​പ്പി​ച്ചു. എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത കേ​സി​ലാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ രാ​ഹു​ലി​നെ നീ​ക്കി​യ​ത്.

    ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​നം പാ​ർ​ട്ടി​യോ നേ​താ​ക്ക​ളോ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​തും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ കൃ​ത്യ​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​ണെ​ന്ന​തി​ന്​ തെ​ളി​വാ​യാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. മാ​​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ജി ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ട്​ മു​കേ​ഷി​ന്‍റെ കാ​ര്യം തി​രി​കെ ചോ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്.

    എം.​എ​ൽ.​എ സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്കം പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​ക്കി സം​ര​ക്ഷ​ണം തീ​ർ​ക്കു​​മ്പോ​ഴും രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്​ ഇ​നി സീ​റ്റ്​ ന​ൽ​കാ​നി​ട​യി​ല്ല. വ​രു​ന്ന​ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ സീ​റ്റ് ​രാ​ഹു​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ഞ്ഞു​വെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. അ​ല്ലാ​ത്ത പ​ക്ഷം അ​ഗ്​​നി​ശു​ദ്ധി വ​രു​ത്ത​ണം. അ​തി​നാ​ക​ട്ടെ മ​തി​യാ​യ സ​മ​യ​വു​മി​ല്ല.

    ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന്​ മു​മ്പും സാ​മൂ​ഹ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ആ​​രാ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ഴും തി​രു​ത്ത​ലി​ന്​ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും ജാ​ഗ്ര​ത കാ​ട്ടാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

