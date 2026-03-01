Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right50 മണ്ഡലങ്ങളിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 March 2026 11:49 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 11:49 PM IST

    50 മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളായി

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട പ​ട്ടി​ക ത​യാ​ർ
    50 മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളായി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ 50 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക​ക്ക് അ​ന്തി​മ​രൂ​പ​മാ​യി. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ മി​സ്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ്ക്രീ​നി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് 50 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ​രൂ​പ​മാ​യ​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യോ സി.​പി.​എം ആ​ദ്യം പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന മു​റ​ക്ക് ആ​ദ്യ​പ​ട്ടി​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ടും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ 22 സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന​വ ഒ​ഴി​ച്ചു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​കും. ഒ​ന്നു ര​ണ്ട് സി​റ്റി​ങ് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റു സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി വി​ല​യി​രു​ത്താ​നു​ണ്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സും മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗും മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​ൽ തോ​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നു ര​ണ്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ൾ വെ​ച്ചു​മാ​റും. അ​തേ​സ​മ​യം മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ത​ൽ​സ്ഥി​തി തു​ട​രും.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന നാ​ല​ഞ്ച് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് അ​ന്തി​മ രൂ​പ​മാ​കാ​നു​ള്ള​ത്. പു​തു​യു​ഗ യാ​ത്ര​ക്കു​ശേ​ഷം ബാ​ക്കി​യു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മാ​കും.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തീ​യ​തി ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ശേ​ഷം പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ഈ ​മാ​സ​മാ​ദ്യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി 11ന് ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​തി​ന് ശേ​ഷ​മേ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​കൂ. വീ​ണ്ടും വൈ​കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടാ​ൽ മാ​ർ​ച്ച് പ​കു​തി​യോ​ടെ ആ​ദ്യ​പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ടും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പ ദാ​സ് മു​ൻ​ഷി​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്ക്രീ​നി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വൈ​കീ​ട്ട് കേ​ര​ള ഹൗ​സി​ലെ​ത്തി ദീ​പ ദാ​സ് മു​ൻ​ഷി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ConstituenciesKerala NewsKerala Assembly Election 2026Congress
    News Summary - Congress prepares first list of candidates for 50 constituencies
    Similar News
    Next Story
    X