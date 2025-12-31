Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:15 PM IST

    മറ്റത്തൂരിൽ ബി.ജെ.പിയുമായി കൂട്ടുകൂടിയവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

    തൃ​ശൂ​ര്‍: മ​റ്റ​ത്തൂ​രി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പാ​ര്‍ട്ടി വി​രു​ദ്ധ നി​ല​പാ​ട് സ്ഥി​ക​രി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യി കൂ​ട്ടു​കൂ​ടി​യ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എം. ച​ന്ദ്ര​നെ​യും മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി ക​ല്ലൂ​പ​റ​മ്പി​ലി​നെ​തി​രെ​യും ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്ഥി​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കൈ​പ്പ​ത്തി ചി​ന്ഹ​ത്തി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ച്ച മു​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ര്‍ത്ഥി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ന്മാ​രെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​ന​ര്‍ഥി​ക​ളെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ര്‍ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്ഥി​ക​രി​ക്ക​ണം.

    പാ​ര്‍ട്ടി​യെ ബി.​ജെ.​പി​യോ​ടൊ​പ്പം നി​റു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കും. തെ​റ്റ് തി​രു​ത്തി പ​ദ​വി രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ല്‍ ഇ​വ​രെ അം​ഗി​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​ണ്. കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ക്കും.

    വാ​ർ​ത്താ​സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മെ​ന്ന് മു​ന്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ബെ​ന്നി തൊ​ണ്ടു​ങ്ങ​ല്‍, ബ്ലോ​ക്ക് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് ക​ല്ലൂ​പ​റ​മ്പി​ല്‍, പു​തു​ക്കാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​വി. പീ​യൂ​സ്, ജി​ല്ല മാ​ഹി​ളാ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​ലി​നി ജോ​യ്, ഐ.​എ​ന്‍.​ടി.​യു.​സി ബ്ലോ​ക്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ങ്ക​മ​ണി മോ​ഹ​ന​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

