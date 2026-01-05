Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനിയമസഭ പിടിക്കാൻ ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 10:45 PM IST

    നിയമസഭ പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ‘മിഷൻ 2026’

    text_fields
    bookmark_border
    80 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മേ​ൽ​ക്കൈ എ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ
    നിയമസഭ പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ‘മിഷൻ 2026’
    cancel

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ഇ​ന്ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 80 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​ക്കൈ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി ‘ല​ക്ഷ്യ’ നേ​തൃ​ക്യാ​മ്പ്. ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ‘മി​ഷ​ൻ 2026’ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​മാ​യി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലു​ള്ള​ത്. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ ബൂ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ള്‍ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ കേ​ര​ള​യാ​ത്ര​യി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    85 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ണെ​ന്നാ​ണ് മേ​ഖ​ല തി​രി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​ഞ്ച് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​യി 40 ല​ധി​കം സീ​റ്റി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. മ​ല​പ്പു​റം, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, ഇ​ടു​ക്കി, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കും. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം ക​ണ്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ല​സ്യ​ത്തി​ലാ​ക​രു​തെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക്യാ​മ്പ് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം, വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​മി​ത ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഗു​ണം ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്നും മ​ണ്ണി​ലി​റ​ങ്ങി പ​ണി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​നി​സ്വേ​ല​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദൂ​റോ​യെ ബ​ന്ധി​യാ​ക്കി അ​മേ​രി​ക്ക ന​ട​ത്തി​യ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​മേ​യം അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    അ​ക​ലം കു​റ​ച്ച് ത​രൂ​ർ

    ക്യാ​മ്പി​ലെ ശ​ശി ത​രൂ​രി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ത​രൂ​ർ ത​മാ​ശ പ​റ​ഞ്ഞും മ​റ്റും സ​ജീ​വ​മാ​യി. ത​രൂ​രും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ​പാ​ർ​ട്ടി​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​വു​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    വ​രു​ന്ന​ത് സ​മ​ര പ​ര​മ്പ​ര

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ സ​മ​രാ​ഹ്വാ​ന​വു​മാ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​രു​ടെ സം​ഗ​മം 19ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ന​ട​ക്കും. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ജ​നു​വ​രി 23ന് ​എ​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ലും സ​മ​രം ന​ട​ക്കും. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യെ ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ 13,14 തീ​യ​തി​യി​ൽ ഏ​ജീ​സ് ഓ​ഫി​സി​നു മു​ന്നി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി രാ​പ​ക​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തും.

    സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ന്‍ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ഉ​ട​ന്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക, തൊ​ണ്ടി മു​ത​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ച് നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന ജ​നു​വ​രി 20ന് ​നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കും 23ന് ​ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മാ​ര്‍ച്ച് ന​ട​ത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala Assembly Election 2026CongressMission 2026
    News Summary - Congress' 'Mission 2026' to capture the assembly
    Similar News
    Next Story
    X