Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഹുലിന്റെ രാജിയിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 8:00 AM IST

    രാഹുലിന്റെ രാജിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ‘വടിയെടുക്കും’

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര്യ​സ​മി​തി ചേ​ർ​ന്നേ​ക്കും
    രാഹുലിന്റെ രാജിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ‘വടിയെടുക്കും’
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​ൽ ​നേ​താ​ക്ക​ൾ ഏ​ക നി​ല​പാ​ടി​​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടും രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ഖം തി​രി​ച്ച​തോ​ടെ സം​ഘ​ട​നാ വ​ഴി തേ​ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​തൃ​ത്വം. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ഠി​ന്യ​വും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ രാ​ഹു​ൽ ​സ്വ​യം ഒ​ഴി​യു​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യാ​യി​രു​ന്നു കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക്. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ നി​​ന്നു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്​​ത​മാ​യ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ലു​യ​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ര​യൊ​ക്കെ​യാ​യി​ട്ടും രാ​ജി​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​കാ​തെ രാ​ഹു​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ ലൈ​നി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യും സം​ഘ​ട​നാ വ​ഴി തേ​ടു​ന്ന​ത്. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ്​​ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​യി​രു​ന്നു ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്​​ ആ​ദ്യ​മെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നാ​ലെ ന​യം ​മാ​റ്റി. ഉ​ചി​ത തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യും ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ് സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി. രാ​ജി വേ​ണ​മെ​ന്ന ​പ​രോ​ക്ഷ സൂ​ച​ന​യാ​യി​രു​ന്നു എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്‍റെ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും.

    ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ കാ​ര്യ സ​മി​തി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ തീ​ർ​പ്പി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങാ​നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നീ​ക്കം. രാ​ജി​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ ഏ​ക​സ്വ​ര​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​റി​ച്ചൊ​രു തീ​രു​മാ​നം രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ കാ​​ര്യ സ​മി​തി​യി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​കി​ല്ല. പാ​ർ​ട്ടി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും. ​വ​ഴ​ങ്ങാ​ത്ത പ​ക്ഷം പാ​ർ​ല​​​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്ക​ല​ട​ക്കം ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും.

    ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലാ​കും യോ​ഗം ചേ​രു​ക. ശ​ബ്​​ദ​രേ​ഖ​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ഹു​ലി​നോ​ട്​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ആ​ർ​ക്കും അ​നു​ക​മ്പ​യി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ. രാ​ഹു​ലി​ന്​ വേ​ണ്ടി വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ല​യു​മു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ഇ​താ​യി​രു​ന്നി​ല്ല സ്​​ഥി​തി. നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​തെ മൗ​നം തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്ന ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യ​ട​ക്കം രാ​ജി​യാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ ​സ്​​ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച​ത്​ ത​​​ന്നെ മ​തി​യാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തെ വാ​ദി​ച്ച​വ​രും നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റി.

    എം. ​മു​കേ​ഷ​ട​ക്കം എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്കം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നാ​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ മോ​ശ​മാ​കു​മെ​ന്നും ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ളി​ലും മു​റു​മു​റു​പ്പ് ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്. നി​ല​മ്പൂ​ർ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ‘ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ്​’​എ​ന്ന പേ​രി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ അ​​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ക​ല്ലു​ക​ടി​യി​ൽ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്.

    ‘ഇ​നി​യും നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​രു​ത്’​എ​ന്ന സ​​​ന്ദേ​ശം ഇ​വ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ വ​നി​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ര​സ്യ​പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ കാ​ര്യ സ​മി​തി​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബോ​ഡി​ക​ളോ ചേ​രാ​തെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ തീ​രു​മാ​നം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ലു​ണ്ട്. രാ​ജി​​​യാ​വ​ശ്യം ത​ള്ളാ​തെ​യാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്​ ഈ ​നി​ല​പാ​ട്​ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ര്യ സ​മി​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala politicsCongressRahul MamkootathilKerala News
    News Summary - Congress leadership demand to Rahul Mamkootathil resign
    Similar News
    Next Story
    X