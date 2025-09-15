Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    15 Sept 2025 7:00 AM IST
    15 Sept 2025 7:00 AM IST

    കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്‍റെ ആത്മഹത്യ: കൂടുതൽ അന്വേഷണവുമായി പൊലീസ്

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​തി​രെ വി​ഡി​യോ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ കു​ടും​ബം
    ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ടം, എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ൻ

    ക​ൽ​പ​റ്റ: പാ​ർ​ട്ടി ഗ്രൂ​പ് പോ​രി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വു​മാ​യ ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ടം ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്. പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വാ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​നാ​ട്ടു​മ​ല ത​ങ്ക​ച്ച​നെ ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കി ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ചെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജോ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ജോ​സി​നെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി പൊ​ലീ​സ്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ജോ​സി​നെ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് ജോ​സ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​ഡി​യോ​യി​ൽ താ​ൻ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ര​സ്യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ല്ലെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ കു​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ജോ​സി​ന്റെ കു​ടും​ബം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വീ​ടി​ന്റെ കാ​ർ​പോ​ർ​ച്ചി​ൽ മ​ദ്യ​വും തോ​ട്ട​യും പി​ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​നാ​യ ത​ങ്ക​ച്ച​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ച​തും. മ​ദ്യ​വും സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​വും കൊ​ണ്ടു​വെ​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യെ ഉ​ട​ൻ പി​ടി​കൂ​ടു​മെ​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഷ​രീ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത ഡി.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ കു​ടും​ബം കോ​​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. വി​ജ​യ​ന്റെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത തീ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് കോ​​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് തി​രു​വ​ഞ്ചൂ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​വും കു​ടും​ബം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച വി​ജ​യ​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൾ പ​ത്മ​ജ​യെ​യും ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ട​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും സി.​പി.​എം നേ​താ​വ് എം.​വി. ജ​യ​രാ​ജ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കൊ​ല​യാ​ളി പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സി.​പി.​എ​മ്മും ബി.​ജെ.​പി​യും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കു​പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് വി​ല​പ്പോ​വി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

