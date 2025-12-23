Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 10:36 PM IST

    ഗുരുവായൂർ സീറ്റിൽ തർക്കം; സീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കോൺ​ഗ്രസ്, വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ലീഗ്; മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ

    guruvayur assembly constituency
    കെ. മുരളീധരൻ

    തൃ​ശൂ​ർ: മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സ്ഥി​ര​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ വി​വാ​ദം. സീ​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് തൃ​ശൂ​ർ ഡി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വം കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വി​വാ​ദം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ കൈ​പ്പ​ത്തി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ല​പാ​ട്. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക് ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ടാ​ജ​റ്റ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​സി.​സി​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ​നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ. റ​ഷീ​ദ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ സീ​റ്റ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് താ​ൽ​പ​ര്യ​മെ​ന്നും കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​തോ​ടെ, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ സീ​റ്റി​ൽ ക​ണ്ണു​വെ​ച്ച മ​റ്റാ​രോ ആ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വി​കാ​രം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തെ​ന്ന സം​ശ​യ​വു​മു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന​ട​ക്കം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. 2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ ​െത​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ആ​റ് നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പി​ന്നി​ൽ പോ​യെ​ങ്കി​ലും ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ 8000 വോ​ട്ടി​ന്റെ ലീ​ഡ് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ മ​ത്സ​ര​മോ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച 43ൽ 33 ​സീ​റ്റി​ലും വി​ജ​യം നേ​ടാ​നാ​യെ​ന്നും ലീ​ഗ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. മ​ല​ബാ​റി​ന് പു​റ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സാ​ധ്യ​ത​യും തൃ​ശൂ​രി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം തൃ​ശൂ​രി​ൽ ലീ​ഗി​ന് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക സീ​റ്റും ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ആ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മ​റ്റ് സീ​റ്റു​ക​ളൊ​ന്നും ജി​ല്ല​യി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്താ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ ലീ​ഗ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ല് പ്രാ​വ​ശ്യം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റ് മാ​ത്ര​മേ ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​ടാ​നാ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന് ലീ​ഗ് നേ​തൃ​ത്വ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    2000ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്, 2001ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്, 2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യി​ലെ ത​ക​ർ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട വി​ജ​യം നേ​ടി​യ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​തൃ​പ്തി​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 1957ൽ ​നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 1970 മു​ത​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 1977 മു​ത​ൽ 2001 വ​രെ ഏ​ഴു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ലീ​ഗ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    TAGS:Muslim LeagueiumlKerala Legilastive AssemblyGuruvayoor AssemblyCongress
    News Summary - Congress, IUML Dispute over Guruvayur legislative assembly seat
