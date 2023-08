cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: വരുന്ന ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ 20 സീറ്റിലും വിജയിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസാണ് കേരളത്തിന്‍റെ ഒരേയൊരു പ്രതീക്ഷയെന്നും എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എം.പി. 20 സീറ്റുകളിലും ജയിക്കുമെന്ന് കേരളാ നേതൃത്വത്തിന്‍റെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമിതികൾ ഉടൻ സംഘടിപ്പിക്കും -തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കം ചർച്ച ചെയ്യാനായി ചേർന്ന യോഗത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇരട്ട അവഗണനയാണ് കേരളം അനുഭവിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി.ജെ.പി സർക്കാറിന്‍റെയും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാറിന്‍റെയും അവഗണന. രണ്ട് സർക്കാറുകൾക്കുമെതിരെ ജനവികാരം ഉയരുകയാണ്. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വൻ വിജയം നേടാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അടക്കമുള്ളവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എ.കെ. ആന്‍റണി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർ ഓൺലൈനായും പങ്കെടുത്തു. Show Full Article

Congress is the only ray of hope for Kerala