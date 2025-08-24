Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    24 Aug 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 6:36 AM IST

    രാഹു‘ൽ’ ദോഷത്തിൽ കോൺഗ്രസ്

    പാ​ള​യ​ത്തി​ലെ പ​ട​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ വി​ഷ​മ​വൃ​ത്ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്നു
    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​നു പി​ന്നാ​ലെ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം ‘സ്വ​യം’ രാ​ജി​വെ​ച്ച രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്‍റെ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ആ​ടി​യു​ല​യു​ന്നു. ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര​മ​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​​ടെ രാ​ഹു​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ തു​ട​രാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ന​ല്ലെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സി.​പി.​എ​മ്മും ബി.​ജെ.​പി​യും മു​റ​വി​ളി ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും സ​മാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്തം പാ​ള​യ​ത്തി​ലെ പ​ട​യാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ വി​ഷ​മ​വൃ​ത്ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    ത​ദ്ദേ​ശ, നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ശാ​ന്ത​മാ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ള​ട​ക്കം ചേ​രി​തി​രി​ഞ്ഞ്​ അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്​​ മു​തി​രു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​​ടെ പോ​ക്ക്​. രാ​ഹു​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ശ​ക്​​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​​മെ​ന്ന്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, വൈ​കീ​ട്ടോ​​ടെ രാ​ജി​ക്കാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം മു​റു​ക്കി. രാ​ഹു​ലി​നെ​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ സീ​റ്റി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന ‘രാ​ഹു​ൽ പ്ര​ശ്​​നം’ രാ​ജി​വെ​പ്പി​ക്കാ​തെ നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യാ​ൽ​ മ​റ്റു മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ​ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​മെ​ന്നും രാ​ജി അ​നി​വാ​ര്യ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ പ​ക്ഷം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ളും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​നെ കേ​ട്ട ശേ​ഷം ശ​ക്​​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ത​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ത​ള്ളി, കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ രാ​ഹു​ലി​ന്​ പ്ര​തി​രോ​ധ ക​വ​ച​മൊ​രു​ക്കി​യ​തി​ലും സ​തീ​ശ​ൻ അ​മ​ർ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ൽ ഒ​രു​കാ​ല​ത്തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഭാ​വി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ രാ​ഹു​ലാ​ക​ട്ടെ ഷാ​ഫി​യു​ടെ പ​ര​സ്യ പി​ന്തു​ണ​യോ​​ടെ രാ​ജി​വെ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടി​ലും.

    സ​മാ​ന പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്കാ​ത്ത​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യ രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം നേ​തൃ​ത്വം വി​ല​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ട്ട സി.​പി.​എം എം.​എ​ൽ.​എ എം. ​മു​കേ​ഷ്, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ എം. ​വി​ൻ​സ​ന്‍റ്, എ​ൽ​ദോ​സ്​ കു​ന്ന​പ്പി​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക​ട​ക്കം ല​ഭി​ച്ച ഇ​ള​വ്​ ത​നി​ക്കും വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണം കേ​സാ​യാ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ര​പ​രാ​ധി​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​മെ​ന്നാ​ണ്​ സൂ​ച​ന. ഇ​ര​ട്ട നീ​തി ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ വീ​ണ്ടും വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ കാ​ണു​ന്ന​ത്​ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. രാ​ഹു​ൽ രാ​ജി​യോ​ടെ പു​തി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ ​ചൊ​ല്ലി യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലും ചേ​രി​പ്പോ​ര്​ രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്​.

    യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസിൽ പോര്​​; അധ്യക്ഷനാവാൻ രാജിഭീഷണിയും സമ്മർദ തന്ത്രവും

    അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ കെ​ട്ടി​യി​റ​ക്കി​യാ​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​യും കൂ​ട്ട​രും

    രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ രാ​ജി​വെ​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​വാ​ൻ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പോ​രും സ​മ്മ​ർ​ദ ത​ന്ത്ര​വും. നി​ല​വി​ലെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ത​ഴ​ഞ്ഞ്​ പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​​രെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ചി​ല​ർ ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ചേ​രി​തി​രി​ഞ്ഞു​ള്ള പോ​ര്​ മു​റു​കി​യ​ത്. സം​ഘ​ട​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ രാ​ഹു​​ലി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ നി​ല​വി​ലെ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ, പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ കെ​ട്ടി​യി​റ​ക്കാ​ൻ നീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി. അ​ബി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​നൊ​പ്പം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ 40 പേ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ൽ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ലി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പൊ​തു​വി​ൽ ചു​മ​ത​ല ഒ​ഴി​യു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം ആ ​കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്ക​മാ​ണ്​ തു​ട​രാ​റെ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി​ക്കാ​യി ചി​ല ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക്​ ക​ത്ത​യ​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​നി​ത അ​ധ്യ​ക്ഷ വ​ര​ട്ടെ എ​ന്ന​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ അ​രി​ത ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ പേ​രും ചി​ല​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ ബി​നു ചു​ള്ളി​യി​ല്‍, കെ.​എ​സ്.​യു സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി ഒ​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പ​ദ​വി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത കെ.​എം. അ​ഭി​ജി​ത്ത് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളും അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ന്നു കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​മു​ദാ​യി​ക നി​ല​ക​ൾ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​വും അ​ധ്യ​ക്ഷ​നെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക എ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    TAGS:Indian National CongressYouth CongressRahul Mamkootathilkerala politicianLatest News
    News Summary - Congress in trouble with Rahul
