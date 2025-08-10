Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 10 Aug 2025 9:08 AM IST
    date_range 10 Aug 2025 9:08 AM IST

    സമവായത്തിലും പല സ്വരം; ഡി.സി.സി പുനഃസംഘടനയിൽ വിയർത്ത്​ കോൺഗ്രസ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഡ​ൽ​ഹി​യി​​ലെ മാ​ര​ത്ത​ൺ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും സ​മ​വാ​യ​മാ​കാ​ത്ത​തോ​ടെ ഡി.​സി.​സി പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ കു​ഴ​ഞ്ഞു​മ​റി​ഞ്ഞ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. കെ.​പി.​സി.​സി ത​ല​പ്പ​ത്തെ മാ​റ്റ​ത്തി​നൊ​പ്പം ഡി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രെ​യും മാ​റ്റാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. രൂ​ക്ഷ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളും വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളും മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ മാ​റ്റം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി ര​ണ്ടു​മാ​സം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും കു​രു​ങ്ങി ഡി.​സി.​സി പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്. ​

    നി​ല​മ്പൂ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ​കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കി രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഡി.​സി.​സി കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ​പു​തി​യ കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വം വി​യ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ മു​മ്പ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​രെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന്​ ത​ത്വ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത്​ എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    സ​മ​വാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ര​ണ്ടാം വ​ട്ട​മാ​ണ്​ കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ പോ​യി വെ​റും കൈ​യോ​ടെ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ യാ​ത്ര​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡ്​ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാം യാ​ത്ര​യി​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നൊ​പ്പം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​പി​മാ​രു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി. ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം അ​ധ്യ​ക്ഷ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡി​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ച്​​ മ​ട​ങ്ങാ​നാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​നാ​യി കേ​ര​ള ഹൗ​സി​ലും എം.​പി​മാ​രു​ടെ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളി​ലും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ നീ​ണ്ടു.

    പ​ക്ഷേ, അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഏ​കോ​പ​​നം സാ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​ര​സ്പ​രം കൂ​ട്ടി​മു​ട്ടു​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്നും എം.​പി​മാ​രി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​ർ ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​ർ മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. എ​ന്നാ​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലൊ​ഴി​കെ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ​മാ​ർ മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​യി മ​​റ്റൊ​രു വി​ഭാ​ഗം.

    ഇ​തി​നി​ടെ മി​ക്ക ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഡി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പേ​രു​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്​ മു​ന്നി​ലും അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വം മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും.

