Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഹൈകമാൻഡിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 May 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 8 May 2026 6:15 AM IST

    ഹൈകമാൻഡിൽ പിടിമുറുക്കിയിട്ടും കെ.സിക്ക് തടസ്സം ജനവികാരം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൈകമാൻഡിൽ പിടിമുറുക്കിയിട്ടും കെ.സിക്ക് തടസ്സം ജനവികാരം
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡി​ലു​ള്ള സ്വാ​ധീ​ന​വും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യോ​ടു​ള്ള അ​ടു​പ്പ​വും പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കി​യ എ.​​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന് മു​ന്നി​ലെ പ്ര​തി​ബ​ന്ധം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​വി​കാ​രം.

    എ.​ഐ.​സി.​സി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ച നി​രീ​ക്ഷ​ക​ന്മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ന്ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ത​ർ​ക്ക​വും തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ച്ച​ല്ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പി​ന്തു​ണ​ച്ച​ത് എ​ന്ന വാ​ദം നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ല​ു​യ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വാ​ദ​​ത്തെ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ഖ​ണ്ഡി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​നെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് മു​ഖ്യ ര​ണ്ട് ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​തും.

    ഭ​ര​ണ​പ​രി​ച​യ​വും സം​ഘാ​ട​ന വൈ​ഭ​വ​വും പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും മു​ന്ന​ണി​യെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വും ത​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കെ.​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​പി​ന്തു​ണ തെ​ളി​യി​ച്ച് വ​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​ണ് ത​ന്നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തെ അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​രോ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​വും സ്ഥാ​ന​മാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ജ​യ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​​തെ​ല്ലാം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വാ​ദം. സി.​പി.​എം വോ​ട്ടു​ക​ളും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ വ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന​ത് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മു​ഖ​മു​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ണി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട​​ല്ലെ​ന്നും വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ ധ​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:high commandobstructionCongressK.C. Venugopal
    News Summary - Despite his grip on the high command, KC is hampered by public sentiment
    Similar News
    Next Story
    X