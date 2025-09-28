Begin typing your search above and press return to search.
    ‘എൻ.എസ്​.എസിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്​ പങ്കില്ല, സമുദായ സംഘടനകളെ ചേർത്തു പിടിക്കാനുള്ള ബി.ജെ.പി ശ്രമം പി.ആർ. വർക്ക്’

    കെ.സി. വേണുഗോപാൽ

    ആലപ്പുഴ: സമുദായ സംഘടനകൾക്ക്​ ​തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും എൻ.എസ്​.എസിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്​ പങ്കാളിയല്ലെന്നും എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ എം.പി. ആലപ്പുഴയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്​ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    സമുദായ സംഘടനകളോട്​ കോൺഗ്രസിന്​ ബഹുമാനമാണ്​. സമുദായ സംഘടനകളെ ചേർത്തു പിടിക്കാനുള്ള ബി.ജെ.പി ശ്രമം പി.ആർ. വർക്ക് മാത്രമാണ്​. സമുദായ സംഘടനകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയും മറുവശത്ത് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ നയം. ആർ.എസ്​.എസ്​ അജണ്ട മതനിരപേക്ഷത സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്നും വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി​.

    വോട്ട് ചോരി വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ്​ രാജ്യവ്യാപക പ്ര​ക്ഷോഭത്തിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷനോട്​ അഞ്ച്​ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ആവശ്യപ്പെട്ട്​ അഞ്ച്​ കോടി ഒപ്പ്​ ശേഖരിക്കും. എസ്​.ഐ.ആർ കേരളത്തിലെ വോട്ട് ചോരിയാണെന്നും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു.

    News Summary - Congress has no role in criticism against NSS -KC Venugopal
