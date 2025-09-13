Begin typing your search above and press return to search.
    ജീവനൊടുക്കിയത് നേതാക്കളടക്കം മൂന്നുപേർ; മരണക്കളിയായി വയനാട്ടിലെ കോൺ​ഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പുപോര്

    wayanad congress members death
    ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ട​ത്ത്, എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യൻ,  ജി​ജേ​ഷ്

    ക​ൽ​പ​റ്റ: നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത് വീ​ണ്ടും വ​യ​നാ​ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ചേ​രി​പ്പോ​ര്. ര​ണ്ടു നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​രാ​ണ് അ​ടു​ത്തി​ടെ ഗ്രൂ​പ്പു​പോ​രു​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്ത​ത്. മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വും കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ട​ത്തെ​യാ​ണ് ​ഇ​ന്ന​ലെ വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള കു​ള​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 24നാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ള​ട​ക്കം എ​ഴു​തി​വെ​ച്ച് ഡി.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​നും ഇ​ള​യ​മ​ക​ൻ ജി​ജേ​ഷും ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത്. ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​ഡി. അ​പ്പ​ച്ച​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ, ത​ന്നെ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​ക്കി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ബാ​ങ്ക് നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യെ​ന്നും നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ താ​ൻ ക​ട​ക്കാ​ര​നാ​യി എ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യ​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ കു​റി​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ പ്രേ​ര​ണ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി എം.​എ​ല്‍.​എ​യെ ഒ​ന്നാം​പ്ര​തി​യും ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്‍.​ഡി. അ​പ്പ​ച്ച​നെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യു​മാ​ക്കി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ഏ​റെ ഉ​ല​ച്ച ഈ ​സം​ഭ​വ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ കെ.​പി.​സി.​സി അ​ന്വേ​ഷ​ണ സി​മി​തി വി​ജ​യ​ന്റെ വീ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യെ​ല്ലാം പാ​ർ​ട്ടി തീ​ർ​ക്കു​​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പും ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​ഗ്ദാ​നം ഇ​തു​വ​രെ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വെ​ള്ള​യി​ട്ടു ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​തി​യ​ന്മാ​രാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രെ​ന്നും വി​ജ​യ​ന്റെ മ​രു​മ​ക​ൾ പ​ത്മ​ജ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി​യി​ലെ ഗ്രൂ​പ് പോ​രി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ടം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​ത്. പു​ൽ​പ​ള്ളി​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വാ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​നാ​ട്ടു​മ​ല ത​ങ്ക​ച്ച​നെ ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് ജോ​സ്. വീ​ടി​ന്റെ കാ​ർ​പോ​ർ​ച്ചി​ൽ മ​ദ്യ​വും സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു​വാ​യ തോ​ട്ട​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​നാ​യ ത​ങ്ക​ച്ച​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്ചെ​യ്ത​ത്. 17 ദി​വ​സം ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ന്ന ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മോ​ചി​ത​നാ​യ​ത്.

