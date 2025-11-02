Begin typing your search above and press return to search.
    2 Nov 2025 6:34 AM IST
    തന്ത്രങ്ങളൊരുങ്ങുന്നു, തദ്ദേശപ്പോരിലേക്ക്​ കോൺഗ്രസ്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഏ​ത്​ നി​മി​ഷ​വും ത​ദ്ദേ​ശ​പോ​രി​ന്​ വി​ളം​ബ​ര​മെ​ത്താ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലേ​ക്കും ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ക​ട​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം അ​ത​ത്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ടാ​നാ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച ചേ​ർ​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി യോ​ഗ​ത്തി​​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. വാ​ർ​ഡ്​ ത​ല​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​മു​ണ്ട്. ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പ​ക്ഷം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​-​മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ത​ല കോ​ർ​ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​ വി​ട​ണം. കെ.​പി.​സി.​സി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ക്കാ​നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. അ​ടി​ത്ത​ട്ടി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മി​ക​വും ജ​ന​സ​മ്മ​തി​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​വും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​​ണ്ടെ​​​ത്തു​ക.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം വോ​ട്ടാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ത​കും വി​ധം സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ​ മെ​ന​യു​ന്ന​ത്. അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​വും ക്ഷേ​മ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ട​തു​നീ​ക്ക​മെ​ങ്കി​ലും ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ടി​ച്ചു​ല​ച്ച​താ​യി​ യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ​ടി​വാ​തി​ലി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധ​ന പ്ര​ച​ര​ണാ​യു​ധ​മാ​ക്കി ക​ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യെ അ​തേ നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ടും. തീ​രു​മാ​നം ആ​ത്​​മാ​ർ​ഥ​മെ​ങ്കി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ മു​ൻ​കാ​ല പ്രാ​ബ​ല്യ​മ​നു​വ​ദി​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മു​യ​ർ​ത്തി​യാ​കും പ്ര​തി​രോ​ധം. അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​രി​ല്ലെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ ​പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യും. ഒ​പ്പം ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യ​ട​ക്കം സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കും. ഓ​രോ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ക​ട​ന പ​ത്രി​ക​ക​ളും ത​യ്യാ​റാ​ക്കും.

    ത​​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച എ​സ്.​ഐ.​​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും നി​യ​മ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ധാ​ര​ണ​യാ​യി. ഈ ​നീ​ക്കം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന മു​ൻ നി​ല​പാ​ടി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി. ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കും.

