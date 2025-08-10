Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    10 Aug 2025 10:50 PM IST
    10 Aug 2025 10:50 PM IST

    കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വ്യാജവോട്ടുകൾ കൂടുതലും തിരുവനന്തപുരത്ത്

    കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വ്യാജവോട്ടുകൾ കൂടുതലും തിരുവനന്തപുരത്ത്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ​ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ്യാ​ജ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​മ​ത്തും ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ലും വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വി​ലും. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 2021ൽ ​ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ പോ​യ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ 2024 ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ചെ​യ്ത​താ​കാം ശ​ശി ത​രൂ​രി​​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന സം​ശ​യ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, അ​തി​ൽ 4.34 ല​ക്ഷം വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ഒ​രു നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ആ​റ് മാ​സ​മെ​ടു​ത്ത് സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ നാ​ലി​ര​ട്ടി​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തെ​ളി​വു​ക​ളോ​ടെ ഹൈ​കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ വെ​ച്ച​ത്. ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ഏ​ത് കു​ട്ടി​ക്കും മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. അ​തി​ലൊ​ന്നാ​ണ് താ​ജു​ദ്ദീ​ന്റെ മ​ക​ൾ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മാ​ജി​ദ ബീ​വി എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഒ​രു സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​ക്കു​പ​യോ​ഗി​ച്ച അ​തേ ഫോ​ട്ടോ വെ​ച്ച് അ​ലി​ക്കു​ഞ്ഞി​ന്റെ മ​ക​ൻ സ​ലീം എ​ന്ന പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​റെ​യും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത​താ​ണ്.

    2021 നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പി​ന്നീ​ട് 2024 ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്തോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചി​ല്ല. 2021ലെ ​നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​തെ പോ​യ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ക​ൾ 2024 ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യോ എ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും നോ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    fake vote congress Thiruvananthapuram Kerala
    News Summary - Congress finds fake votes in Kerala mostly in Thiruvananthapuram
