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    രാ​ഹു​ലി​നെ​ ചൊ​ല്ലി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ഭി​ന്ന​ത

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    അ​ടൂ​രി​ലെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ-​യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​ഘ​ർ​ഷം
    രാ​ഹു​ലി​നെ​ ചൊ​ല്ലി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ഭി​ന്ന​ത
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    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട അ​ടൂ​രി​ലെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ-​യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​ഘ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത ഭി​ന്ന​ത. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ലി​നെ ത​ള്ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ടൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ബി​ദ് ഷെ​ഹിം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. രാ​ഹു​ൽ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന​ല്ലെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും ആ​ബി​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കെ.​എ​സ്‌.​യു-​യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് പാ​ർ​ട്ടി സം​ര​ക്ഷ​ണം കൊ​ടു​ക്കും. രാ​ഹു​ൽ നി​ല​വി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ അം​ഗ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു സ​ഹാ​യ​വും പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ടൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ-​യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഷെ​ഹിം നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ടൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ആ​ബി​ദ് ഷെ​ഹി​മി​നെ​തി​രെ കെ.​എ​സ്.​യു അ​ടൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി​നി​ൽ ബി​നു ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ത്തെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ബി​നി​ൽ ബി​നു​വി​നും മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റി​രു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​പ്പം​നി​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ന്നും സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ല​രും തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്നും കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ടൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ​ഴ​കു​ളം ശി​വ​ദാ​സ​ൻ രാ​ഹു​ലി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​തീ​ഷ്​ കൊ​ച്ചു​പ​റ​മ്പി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

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    News Summary - Congress Faces Internal Division in Adoor Over Rahul Mamkootathil's Involvement in Clash
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