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    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപൺ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Aug 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Aug 2026 6:31 AM IST

    ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപൺ സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ലീഗിനെ സംപൂജ്യരാക്കി കോൺഗ്രസ്

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    എട്ടുപേരെ നാമനിർദേശം ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നുപോലും നൽകിയില്ല; മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് പരാതിപ്പെടാൻ ലീഗ് അനുകൂല കോളജ് അധ്യാപക സംഘടന
    https://www.madhyamam.com/tags/open-university
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    ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപൺ സർവകലാശാല

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ നോ​മി​നി​ക​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ഓ​പ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ട്ട്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​​ളെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്​​ത് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ലീ​ഗ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​യില്ല. പു​തി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ നാ​ല്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​​ളെ ലീ​ഗി​ന്​ ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ണി​​നെ ലീ​ഗ്​ അ​നു​കൂ​ല അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി നാ​ലു​പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ്​ വ​ഴി ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ലീ​ഗ്​ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ‘സീ​റോ’ ആ​യി. എ​ട്ടു​പേ​രും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നോ​മി​നി​ക​ൾ ത​ന്നെ. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ കു​സാ​റ്റ്​ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ട്ടി​ക വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ലീ​ഗി​ന്​ നേ​ര​ത്തെ നാ​ല്​ പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ര​ണ്ടാ​യും വെ​ട്ടി.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ച ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ലീ​ഗ്​ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ദ​വി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്​​റ്റാ​റ്റ​സ്​​കോ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​നാ​യി​രു​ന്നു ധാ​ര​ണ. എ​ന്നാ​ൽ, മി​ക്ക സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ലം​ഘി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ലീ​ഗി​ന്​ നാ​ല്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ മൂ​ന്നാ​ക്കി വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി. എം.​ജി​യി​ൽ മൂ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ര​ണ്ടാ​യും കാ​ല​ടി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ ഒ​ന്നാ​യും ചു​രു​ക്കി. പ​ക​രം ഇ​തി​ലേ​ക്കെ​ല്ലാം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നോ​മി​നി​ക​ൾ അ​ധി​ക​മാ​യി വ​ന്നു. ഇ​ത്​ മു​ൻ​ധാ​ര​ണ​ക​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും നി​ല​പാ​ട്​ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ലീ​ഗ്​ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ സ്​​റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴും മി​ക്ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും ലീ​ഗ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക്​​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ്​​ഥാ​നം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ പ​രാ​തി​ ബോ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​യും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ണി​നെയും നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട്​ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടാ​നു​മാ​ണ്​ ലീ​ഗ്​ അ​നു​കൂ​ല കോ​ള​ജ്​ അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം.

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    TAGS:Muslim LeagueRoji M JohnSree Narayana Guru Open UniversitySyndicate membersCongress
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