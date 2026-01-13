Begin typing your search above and press return to search.
    കോൺഗ്രസിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം: മിസ്ത്രി എത്തി; ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം

    കോൺഗ്രസിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം: മിസ്ത്രി എത്തി; ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ.​ഐ.​സി.​സി സ്ക്രീ​നി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ധു​സൂ​ദ​ൻ മി​സ്ത്രി ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഏ​താ​നും മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി മി​സ്ത്രി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ലോ​ക്ഭ​വ​നു മു​ന്നി​ലെ രാ​പ​ക​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10നു​ശേ​ഷ​മാ​കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ർ​ച്ച ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ​യും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നെ​യും 16ന് ​ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡ് ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് വി​ളി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ.​ഐ.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖ​ർ​ഗെ​യു​മാ​യും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​മാ​യും ഇ​വ​ർ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ് ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന അ​ജ​ണ്ട. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം നേ​രി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ് മി​സ്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ഗ്രൂ​പ്പ് താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം ഓ​രോ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ​യും യ​ഥാ​ർ​ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യം മി​സ്ത്രി വി​ല​യി​രു​ത്തും. ഗ്രൂ​പ്പ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വീ​തം​വെ​പ്പ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മൂ​ന്നു​പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ.​സി.​സി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​മു​ഖ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ൻ ക​ന​ഗോ​ലു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ട്. ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ​കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക​ക്ക് അ​ന്തി​മ​രൂ​പം ന​ൽ​കു​ക.

    ​വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ല​ക്ഷ്യ ക്യാ​മ്പി​ലെ ആ​വേ​ശം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട്, കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​ർ​വേ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നീ​ക്കം.

