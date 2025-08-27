Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 8:56 AM IST

    നടപടിക്ക്​ പിന്നാലെ പോർമുഖം; എതിർപാളയങ്ങളിലേക്ക്​ അമ്പ്​ തൊടുത്ത്​ കോൺ​ഗ്രസ്

    നടപടിക്ക്​ പിന്നാലെ പോർമുഖം; എതിർപാളയങ്ങളിലേക്ക്​ അമ്പ്​ തൊടുത്ത്​ കോൺ​ഗ്രസ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഒ​ന്നാ​കെ പി​ടി​ച്ചു​കു​ലു​ക്കി​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം മ​റി​ക​ട​ന്ന​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ആ​ത്​​മ​ബ​ല​ത്തി​ൽ എ​തി​രാ​ളി ക്യാ​മ്പു​ക​ളെ ഉ​ന്ന​മി​ട്ട്​ പോ​ർ​വി​ളി​ക്ക്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ഇ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ഥ​ക​ളാ​ണ്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലും ബി.​ജെ.​പി​യി​ലു​മെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ മു​ത​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ ‘കോ​ഴി​ഫാം’ പോ​സ്റ്റ​റു​മാ​യു​ള്ള യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ മാ​ർ​ച്ച്​ വ​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തു​റ​ന്നി​ടു​ന്ന​ത്​ പു​തി​യ പോ​ർ​മു​ഖ​ത്തി​​ന്‍റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ സൂ​ച​ന​ക​ളാ​ണ്.

    രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി ​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി, ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ന്നി​ന്​ ധൈ​ര്യ​മു​​ണ്ടോ എ​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക്​ കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്​ നി​ര​ത്തു​ന്ന​ത്. എം.​മു​കേ​ഷ്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല​ട​ക്കം സ​​​ങ്കേ​തി​ക​ത പ​റ​ഞ്ഞ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ ക​വ​ച​മൊ​രു​ക്കി​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ​ത്ത​രം വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യി പൊ​ള്ളി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മേ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളാ​യും ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യും ഇ​തി​ന​കം അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ന്നം വെ​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മും ബി.​ജെ.​പി​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്​ ​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ​യാ​ണ്. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​ണെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ തി​രി​യാ​നാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​മം. പ്ര​തി​​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യാ​യ ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ഹൗ​സി​ലേ​ക്ക്​ വി​ത്തു​കാ​ള​യു​മാ​യാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ ക​വ​ചം ഭേ​ദി​ച്ച്​ പോ​സ്റ്റ​റു​മാ​യി ക​ട​ന്നു​ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ. ഇ​തി​നു​ള്ള സ​തീ​ശ​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്​ പോ​ർ​വി​ളി​യാ​യ​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​തി​വ്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി ഇ​തി​നെ കാ​ണാ​നാ​കി​ല്ല. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​ണ്​ ര​ണ്ട്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ളോ​ടും ക​രു​തി​യി​രി​ക്കാ​ൻ താ​ക്കീ​ത്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ​റി പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ലൂ​ടെ സി.​പി.​എ​മ്മി​നോ ബി.​ജെ.​പി​ക്കോ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത വി​ധം ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ണ്ടു​വെ​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യാ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട​ലി​ന്‍റെ വ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. എം.​മു​കേ​ഷ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സു​ണ്ടാ​യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ബോ​ധം എ​തി​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​ത്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​എം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ​ത്. അ​തേ സ​മ​യം, രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രാ​യ സ്വ​ഭാ​വ ദൂ​ഷ്യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പൊ​തു​ബോ​ധ​വും ​പൊ​തു​വി​കാ​ര​വും എ​തി​രാ​ണെ​ന്ന്​ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ അ​തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

