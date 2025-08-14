Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൈവശഭൂമി പതിച്ചുനൽകൽ:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 7:53 AM IST

    കൈവശഭൂമി പതിച്ചുനൽകൽ: ഉത്തരവിൽ ആശയക്കുഴപ്പം; വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തതവരുത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    കൈവശഭൂമി പതിച്ചുനൽകൽ: ഉത്തരവിൽ ആശയക്കുഴപ്പം; വ്യവസ്ഥകളിൽ വ്യക്തതവരുത്തും
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍, ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍, വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ള്‍, ചാ​രി​റ്റ​ബി​ള്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭൂ​മി പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​ത​വ​രു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നം.

    കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ വാ​ണി​ജ്യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ അ​തി​ന് ക​മ്പോ​ള വി​ല സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍ ഒ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് വ്യ​ക്ത​ത​വ​രു​ത്തു​ക.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ വാ​ണി​ജ്യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​ക.

    വാ​ണി​ജ്യാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി​ക്ക് ക​മ്പോ​ള വി​ല ഈ​ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. വി​ല ഈ​ടാ​ക്കി പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പി​ന്നീ​ട് വാ​ണി​ജ്യ നി​ര്‍മി​തി​ക​ള്‍ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്ര​മാ​യ​മു​യ​ര്‍ന്നി​രു​ന്നു.

    മ​തി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭൂ​മി നി​ശ്ചി​ത ശ​ത​മാ​നം ഫെ​യ​ർ വാ​ല്യൂ ഈ​ടാ​ക്കി കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്. 2020ല്‍ ​റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മെ​ന്നു​ക​ണ്ട് പ​രി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ശ്മ​ശാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഒ​രേ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​വ​രെ​യാ​ണ് പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്.

    ചാ​രി​റ്റ​ബി​ള്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ 50 സെ​ന്റും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ല്‍ 25 സെ​ന്റും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ല്‍ അ​ഞ്ചു​സെ​ന്റും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ക​ല, കാ​യി​ക, സാ​സ്‌​കാ​രി​ക, സാ​മു​ദാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍, വാ​യ​ന​ശാ​ല​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഇ​ത് യ​ഥാ​ക്ര​മം 15, 10, അ​ഞ്ച് സെ​ന്റു​വീ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭൂ​ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വ് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം​കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ല്‍ പ​രി​ധി​നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന ഭൂ​മി അ​തേ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വൂ​വെ​ന്നും നി​ബ​ന്ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കും. പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ കൈ​മാ​റാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല. പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തി​ന​ല്ലാ​തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യോ സ്ഥാ​പ​നം നി​ര്‍ത്തു​ക​യോ തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ൽ​യാ​ണ് പ​തി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ല്‍ ഭൂ​മി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala GovernmentlandKerala News
    News Summary - Confusion in the order of land acquisition
    Similar News
    Next Story
    X