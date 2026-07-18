‘പ്രബോധനം’ പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു

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Posted Ondate_range 18 July 2026 10:08 PM IST
Updated Ondate_range 18 July 2026 10:13 PM IST
‘പ്രബോധനം’ പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുtext_fields
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News Summary - Conducted the 'Prabodhanam' awareness campaign
കോഴിക്കോട്: ‘പ്രബോധനം’ വാരിക പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരള അമീർ പി. മുജീബ്റഹ്മാനിൽനിന്ന് കോപ്പി സ്വീകരിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും വ്യവസായ-ഐ.ടി മന്ത്രിയുമായ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിർവഹിച്ചു. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സെക്രട്ടറി ശിഹാബ് പൂക്കോട്ടൂർ പങ്കെടുത്തു.
ഏഴരപ്പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ചലനങ്ങൾക്കും ചിന്തക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ ‘പ്രബോധനം’ ജൂലൈയിൽ ‘പ്രബോധനം ഡേ’ ആചരിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷം ജൂലൈ 19നാണ് പ്രബോധനം ഡേ. വാരിക പരമാവധി പേരിൽ എത്തിക്കാൻ കേരളത്തിലുടനീളം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തിറങ്ങും.
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