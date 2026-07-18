Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘പ്രബോധനം’ പ്രചാരണ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 July 2026 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 10:13 PM IST

    ‘പ്രബോധനം’ പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    kerala
    cancel
    camera_alt

    ‘പ്രബോധനം’ വാരിക പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി കേരള അമീർ പി. മുജീബ്റഹ്മാനിൽനിന്ന് കോപ്പി സ്വീകരിച്ച് മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിർവഹിക്കുന്നു. ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി സെക്രട്ടറി ശിഹാബ് പൂക്കോട്ടൂർ സമീപം

    കോഴിക്കോട്: ‘പ്രബോധനം’ വാരിക പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി കേരള അമീർ പി. മുജീബ്റഹ്മാനിൽനിന്ന് കോപ്പി സ്വീകരിച്ച് മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവും വ്യവസായ-ഐ.ടി മന്ത്രിയുമായ പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിർവഹിച്ചു. ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി സെക്രട്ടറി ശിഹാബ് പൂക്കോട്ടൂർ പങ്കെടുത്തു.

    ഏഴരപ്പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി കേരളത്തിലെ ഇസ്‌ലാമിക ചലനങ്ങൾക്കും ചിന്തക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ ‘പ്രബോധനം’ ജൂലൈയിൽ ‘പ്രബോധനം ഡേ’ ആചരിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷം ജൂലൈ 19നാണ് പ്രബോധനം ഡേ. വാരിക പരമാവധി പേരിൽ എത്തിക്കാൻ കേരളത്തിലുടനീളം ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തിറങ്ങും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PrabodhanamState CampaignKerala
    News Summary - Conducted the 'Prabodhanam' awareness campaign
    Similar News
    Next Story
    X