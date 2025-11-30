Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 7:13 AM IST

    കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​; തുടക്കം തലക്കുളത്തൂരിൽനിന്ന്

    കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​; തുടക്കം തലക്കുളത്തൂരിൽനിന്ന്
    കാനത്തിൽ ജമീല എം.എൽ.എയുടെ നിര്യാണ വിവരമറിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ എ. പ്രദീപ്കുമാർ, എം.കെ. രാഘവൻ എം.പി, മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ

    Listen to this Article

    ത​ല​ക്കു​ള​ത്തൂ​ർ: വി​ട പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല എം.​എ​ൽ.​എ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത് സാ​ക്ഷ​ര​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ. ത​ല​ക്കു​ള​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ലെ സാ​ക്ഷ​ര​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​പാ​ട​വും സി.​പി.​എം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ 1995ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ത​ല​ക്കു​ള​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കോ​യാ​മു​വും വേ​ണു​വും സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​നു വ​ഴ​ങ്ങി മ​ത്സ​രി​ച്ച കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ​തി​നാ​ൽ ക​ന്നി വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ 29ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ത​ല​ക്കു​ള​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജ​ന​കീ​യാ​സൂ​ത്ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​ക്ക് വ​ൻ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ക്കു​ക​യും വ​നി​ത നേ​താ​വി​ന്റെ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    2000ത്തി​ൽ ത​ല​ക്കു​ള​ത്തൂ​ർ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2005ൽ ​അ​ന്ന​ശ്ശേ​രി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ചേ​ള​ന്നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ചേ​ള​ന്നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി. 2015-20 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യ​ല്ലാ​താ​യ വേ​ള​യി​ലും മു​ഴു​സ​മ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യാ​യും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു.

    ‘പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടമായത് പ്രധാന നേതാവിനെ’

    കോഴി​ക്കോട്: കാനത്തിൽ ജമീലയുടെ വിയോഗത്തിലൂടെ പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടമായത് പ്രധാന നേതാവിനെയെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. നിയമസഭയിലും പുറത്തും കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിച്ച നേതാവായിരുന്നു ജമീല. സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളെ അവർ ദിശാബോധത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തതായും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി.

    മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ അനുശോചിച്ചു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി എം.​എ​ൽ.​എ കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ വ​നം മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖ​വും അ​നു​ശോ​ച​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യ, സൗ​മ്യ​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ വ​നി​ത നേ​താ​വി​നെ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. സ​ഹോ​ദ​രീ​തു​ല്യ​മാ​യ ബ​ന്ധം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ച കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ വി​യോ​ഗം വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മു​ന്ന​ണി​ക്കും വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണ്. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യും അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തിരിച്ചുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു -മന്ത്രി റിയാസ്

    കോഴിക്കോട്: രോഗം പ്രയാസപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനാവുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം കാനത്തിൽ ജമീലക്കുണ്ടായിരുന്നതായി മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് അനുസ്മരിച്ചു. അസുഖത്തെ മറികടക്കാനാവുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വിടപറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും റിയാസ് പ്രതികരിച്ചു.

    രമേശ് ചെന്നിത്തല അനുശോചിച്ചു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി എം.​എ​ൽ.​എ കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.മി​ക​ച്ച ജ​ന​നേ​താ​വും നി​യ​മ​സ​ഭ സാ​മാ​ജി​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണം കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​നു​ത​ന്നെ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു

