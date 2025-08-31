Begin typing your search above and press return to search.
    തുരങ്കപാതയിൽ ആശങ്ക ബാക്കി; സംസ്ഥാന വിദഗ്ധസമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ നിരവധി ആശങ്കകൾ

    തുരങ്കപാതയിൽ ആശങ്ക ബാക്കി; സംസ്ഥാന വിദഗ്ധസമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ നിരവധി ആശങ്കകൾ
    ക​ൽ​പ​റ്റ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ-​ക​ള്ളാ​ടി-​മേ​പ്പാ​ടി ഇ​ര​ട്ട തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​​മാ​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ആ​ശ​ങ്ക ബാ​ക്കി. 298 പേ​ർ മ​രി​ച്ച ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഭൂ​മി തു​ര​ന്നു​ള്ള പാ​ത വ​രു​ന്ന​ത്.

    മേ​പ്പാ​ടി-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല റോ​ഡി​ൽ ആ​റു കി.​മീ​റ്റ​ർ അ​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള മീ​നാ​ക്ഷി പാ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് പാ​ത​യു​ടെ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ തു​ട​ക്കം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മേ​പ്പാ​ടി ക​ള്ളാ​ടി വ​രെ​യാ​ണ് 8.73 കി.​മീ​റ്റ​റു​ള്ള തു​ര​ങ്ക​പാ​ത. കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് ജി​​ല്ല​​യി​​ൽ 3.15 കി.​മീ​​റ്റ​​റും വ​​യ​​നാ​​ട് ജി​​ല്ല​​യി​​ൽ 5.58 കി.​മീ​​റ്റ​​റു​​മാ​ണു​ള്ള​ത്. വ​യ​നാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ആ​ദ്യം നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങു​ക​യെ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രാ​യ കൊ​ങ്ക​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് പ​റ​യു​ന്നു. മീ​നാ​ക്ഷി പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​യാ​യി നി​ലം നി​ര​പ്പാ​ക്ക​ൽ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ചു​രം മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളാ​ൽ വ​ല​യു​ക​യാ​ണ്. വ​ന​പാ​ത​യാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ചു​രം റോ​ഡി​ന്റെ വീ​തി കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ബ​ദ​ൽ​പാ​ത​യെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ത വ​ന്നാ​ൽ ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ലി​ല്‍നി​ന്ന് 16 കി.​മീ​റ്റ​റി​ൽ മേ​പ്പാ​ടി​യി​ലെ​ത്താം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​കും. ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​ര​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യും. റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍പോ​ലും തു​ര​ങ്ക പാ​ത​ക്കു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ജി​യ​ളോ​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​താ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​കൂ​ടി​യാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത​യെ​ന്നും മ​തി​യാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​മ​ർ​ശ​നം. 2024 മേ​യ് 25ന് ​പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​ദേ​ശം സ​ന്ദ​ർ​​ശി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല വി​ദ​ഗ്ധ​സ​മി​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത നീ​രൊ​ഴു​ക്ക്, ഭൂ​ച​ല​ന സാ​ധ്യ​ത, തു​ര​ങ്ക​ത്തി​നാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന പാ​റ​പൊ​ട്ടി​ക്ക​ലി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി ഭൂ​മി അ​സ്ഥി​ര​മാ​ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി​യും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ വെ​ള്ള​രി​മ​ല​യും ഇ.​എ​സ്.​എ (പ​രി​സ്ഥി​തി​ലോ​ല) വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 5.76 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി വാ​സ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ അ​ര​ണ​മ​ല കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക കോ​ള​നി​യി​ലെ 27 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ദ്ധ​തി ബാ​ധി​ക്കും. പാ​ത അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന മീ​നാ​ക്ഷി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ടു​ത്താ​ണ് 2019ൽ ​ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യ പു​ത്തു​മ​ല. നി​ര​വ​ധി​പേ​രു​ടെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത 1984ലെ​യും 2019ലെ​യും മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ, 1962ലെ​യും 1996ലെ​യും ചെ​മ്പ്ര ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​കൂ​ടി​യാ​ണ് തു​ര​ങ്ക​പാ​ത വ​രു​ന്ന​ത്. പാ​ത​ക്കാ​യി തു​ര​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​രി​മ​ല, ചേ​​മ്പ്ര​മ​ല എ​ന്നി​വ ഉ​രു​ള്‍പൊ​ട്ട​ല്‍ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ‘സോ​യി​ല്‍ പൈ​പ്പി​ങ്’ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ളും നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​യാ​ണ്. ആ​ന​ത്താ​ര​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന 17.26 ഹെ​ക്ട​ര്‍ വ​ന​ഭൂ​മി​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് തു​ര​ങ്കം ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ര്‍ഷം വ​ർ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്നും സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

    വ​​ലു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ മൂ​​ന്നാ​​മ​​ൻ

    നി​ർ​ദി​ഷ്ട ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ-​ക​ള്ളാ​ടി-​മേ​പ്പാ​ടി തു​ര​ങ്ക​പാ​ത വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​താ​ണ്. ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ലെ ചെ​നാ​നി​യി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന 9.28 കി.​മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​മു​ള്ള ഡോ. ​ശ്യാ​മ​പ്ര​സാ​ദ് മു​ഖ​ര്‍ജി ട​ണ​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ള​മു​ള്ള റോ​ഡ് തു​ര​ങ്കം. ഹി​മാ​ച​ല്‍ പ്ര​ദേ​ശി​ലെ റോ​ത്താ​ങ്ങി​ലു​ള്ള 9.02 കി.​മീ​റ്റ​റു​ള്ള അ​ട​ല്‍ തു​ര​ങ്ക​മാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്. നോ​ര്‍വേ​യി​ലെ ലേ​ഡ​ല്‍ ട​ണ​ലാ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ള​മു​ള്ള റോ​ഡ് തു​ര​ങ്കം (24.5 കി.​മീ​റ്റ​ര്‍). ഏ​റ്റ​വും നീ​ള​മു​ള്ള റെ​യി​ല്‍ തു​ര​ങ്കം സ്വി​റ്റ്‌​സ​ര്‍ല​ന്‍ഡി​ലെ ഗോ​ട്ടാ​ര്‍ഡ് ബേ​സ് ട​ണ​ലാ​ണ്. 57 കി.​മീ​റ്റ​റാ​ണ് നീ​ളം. ജ​പ്പാ​നി​ലെ സെ​യ്ക​ന്‍ ട​ണ​ലാ​ണ് റെ​യി​ല്‍ തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് (53.8 കി.​മീ​റ്റ​ര്‍)

