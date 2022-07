വിദ്യാർഥികൾക്കായി സ്കൂളുകളിൽ പരാതിപ്പെട്ടി സ്ഥാപിക്കണം -ഹൈകോടതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി പരാതിപ്പെട്ടികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി. രഹസ്യമായി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ സഹായകരമായ വിധം സർക്കാർ, എയ്​ഡഡ്​ സ്കൂളുകളിൽ പെട്ടി സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രയും വേഗം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്​​​ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി. ചാലി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

സ്കൂളുകളിൽ പരാതിപ്പെട്ടികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന 2016ലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ നി​ർദേശം നടപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ​കൊല്ലം സ്വദേശി ഫൈസൽ കുളപ്പാടം നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹരജി തീർപ്പാക്കിയാണ്​ ഉത്തരവ്​.

ലൈംഗിക അതിക്രമം അടക്കം പരാതികൾ നൽകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പരാതിപ്പെട്ടികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നത്​. ഇത്തരം പരാതികൾ പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിക്ക്​ രൂപം നൽകാൻ സ്കൂൾ മേധാവികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതൊന്നും നടപ്പാക്കിയില്ലെന്നായിരുന്നു ഹരജിയിലെ ആരോപണം.

ഉത്തരവ്​ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ നടപടി വേണമെന്ന്​ കോടതി നിർദേശിച്ചു. പരാതിപ്പെട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ പരിശോധനക്കുമായി ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കണം. ലഭിക്കുന്ന പരാതികളുടെ സ്വഭാവവും അതിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടിയും സംബന്ധിച്ച്​ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ അസി. ഡയറക്ടർ, ജില്ല-ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർമാർ എന്നിവർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക്​ റിപ്പോർട്ട്​ നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

