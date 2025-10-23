Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Oct 2025 7:43 AM IST
    23 Oct 2025 7:43 AM IST

    സംവരണ വാർഡ് നിർണയത്തിലെ അപാകത; ഹരജി പ്രവാഹം

    ര​ണ്ടു ത​വ​ണ​യും അ​തി​ലേ​റെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സം​വ​ര​ണ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന​വ വീ​ണ്ടും സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​താ​ണ്​ പ​ല​യി​ട​ത്തും പ്ര​ശ്നം
    സംവരണ വാർഡ് നിർണയത്തിലെ അപാകത; ഹരജി പ്രവാഹം
    കൊ​ച്ചി: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡ്​ നി​ർ​ണ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ര​ണ്ടു ത​വ​ണ​യും അ​തി​ലേ​റെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സം​വ​ര​ണ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന​വ വീ​ണ്ടും സം​വ​ര​ണ​മാ​യ​താ​ണ്​ പ​ല​യി​ട​ത്തും പ്ര​ശ്ന​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ സം​വ​ര​ണ​നി​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സം​വ​ര​ണ നി​ർ​ണ​യം ആ​രം​ഭി​ക്കും​മു​മ്പേ ല​ഭി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളും കോ​ട​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

    പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടേ​യും പേ​രും ന​മ്പ​റും മാ​റി​യ​താ​ണ്​ സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡ്​ നി​ർ​ണ​യ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​വു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ പു​തു​താ​യി മ​റ്റൊ​ന്ന്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പോ​ലും ആ ​വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ പ​ഴ​യ ന​മ്പ​ർ നി​ല​നി​ൽ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ്​ സം​വ​ര​ണ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടി​ലേ​റെ ത​വ​ണ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഒ​രു വാ​ർ​ഡ്​ സം​വ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ ജ​ന​റ​ലാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്തു​വ​രാ​റു​ള്ള​ത്. ​

    എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ വാ​ർ​ഡ്​ ന​മ്പ​റി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ല​യി​ട​ത്തും സം​വ​ര​ണ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ത്ത​രം വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്​​. പു​തി​യ വാ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഏ​ത്​ വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്നാ​ണോ ആ ​വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ മു​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ സം​വ​ര​ണ ച​രി​ത്രം നോ​ക്കി വേ​ണം ജ​ന​റ​ൽ, സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നാ​ണ്​ നി​​ർ​ദേ​ശ​മെ​ങ്കി​ലും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്​ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്​.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട്​​ ത​വ​ണ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ജ​ന​റ​ൽ വാ​ർ​ഡാ​യി​രു​ന്ന​വ വി​ഭ​ജി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​തി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ജ​ന​റ​ലാ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ളും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ടു​ത്ത മാ​സം ആ​ദ്യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ക​രു​തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച്​ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ നി​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്.​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ്ഞാ​പ​നം വ​ന്ന ശേ​ഷം ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കോ​ട​തി​ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ടാ​റി​ല്ല. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 13ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ 21നാ​ണ്​ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡ്​ നി​ർ​ണ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്.

    ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ത​ള്ളി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു

    കൊ​ച്ചി: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ത​ള്ളി​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ഫ​യ​ലി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​ദു​മ, എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ, ക​ഠി​നം​കു​ളം, വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, വി​ജ​യ​പു​രം, പെ​രും​ക​ട​വി​ള എ​ന്നീ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ഡ്​ വി​ഭ​ജ​നം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ളാ​ണ്​ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ത​ള്ളി​യ​ത്.

    വാ​ർ​ഡ്​ വി​ഭ​ജ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​ക്ക്​ പു​റ​ത്താ​ണെ​ന്നും ഇ​ട​പെ​ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്​​മാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ, പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യാ​ണ്​ വാ​ർ​ഡ്​ വി​ഭ​ജ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​വ​ശ്യം.

    ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം അ​പ്പീ​ലു​ക​ളി​ലെ തീ​ർ​പ്പി​ന് വി​ധ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ജ​സ്റ്റി​സ് അ​നി​ൽ കെ. ​ന​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് മു​ര​ളി​കൃ​ഷ്ണ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹ​ര​ജി വി​ശ​ദ വാ​ദ​ത്തി​നാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി.

