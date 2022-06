വിദ്യാർഥികളുടെ തലമുടി കായികാധ്യാപിക മുറിച്ചതായി പരാതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കാലടി: ശ്രീശാരദ വിദ്യാലയത്തിലെ എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന പത്തോളം വിദ്യാർഥികളുടെ തലമുടി കായിക അധ്യാപിക മുറിച്ചതായി പരാതി. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം. പരിശീലനത്തിന്​ കുട്ടികളെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ്​ മണിപ്പൂരിൽനിന്ന് വന്ന കായികാധ്യാപിക ബിന്ദി മുടി മുറിച്ചതെന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതായി രക്ഷാകർത്താക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് മുടി മുറിച്ചുമാറ്റിയത്. പല കുട്ടികളും വിഷമത്തോടെയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഒരു തവണപോലും മുടി വെട്ടണമെന്ന്​ ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നാണ്​ രക്ഷാകർത്താക്കൾ പറയുന്നത്​. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്​ അന്വേഷിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ ദീപ ചന്ദ്രനും പ്രിൻസിപ്പൽ മഞ്ജുഷ വിശ്വനാഥനും പറഞ്ഞു.

Complaint that the sports teacher cut the hair of the students