ചി​റ്റൂ​ർ: ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത പോ​ക്സോ കേ​സ് പ്ര​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യി പ​രാ​തി. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യാ​ണ് പ​ഴ്സി​ലെ പ​ണം ക​ണ​ക്കി​ൽ കാ​ണി​ക്കാ​തെ ചി​റ്റൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യ​താ​യി ജ​ഡ്ജി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​രാ​തി​യു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. പോ​ക്സോ കേ​സി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത വി​ള​യോ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ 11,000 രൂ​പ​യാ​ണ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യി പ​രാ​തി​യു​യ​ർ​ന്ന​ത്.

ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30ന് ​വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് ക​ള്ള് ചെ​ത്തു​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ലൈം​ഗി​ക ചേ​ഷ്ട കാ​ണി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ൽ ചി​റ്റൂ​ർ പ്ര​ബേ​ഷ​ണ​റി എ​സ്.​ഐ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം എ​ല്ല​പ്പ​ട്ടാം കോ​വി​ലി​ലെ തെ​ങ്ങി​ൻ തോ​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും പ​ഴ്സും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ത​ന്നെ ചി​റ്റൂ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ഴ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 11,810 രൂ​പ​ക്ക് പ​ക​രം 810 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ണ​ക്കി​ൽ കാ​ണി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ന​ൽ​കി​യ പ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും വീ​ട്ടി​ൽ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വ​ക​വെ​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് വീ​ണ്ടും കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ണം ക​ണ​ക്കി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ്ര​തി​യ​റി​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി​യി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​റ്റൂ​ർ സ​ബ് ജ​യി​ലി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യ പ്ര​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി ജ​യി​ല​ധി​കൃ​ത​ർ കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ കോ​ട​തി ചി​റ്റൂ​ർ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. Show Full Article

