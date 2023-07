വയോധികയുടെ മരണം ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറുടെ പിടിവാശി മൂലമെന്ന് പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​റ​വൂ​ർ: പ​നി ബാ​ധി​ച്ച വ​യോ​ധി​ക​യാ​യ വീ​ട്ട​മ്മ മ​രി​ച്ച​ത് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ പി​ടി​വാ​ശി മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ടാ​ണ് മ​ന്ത്രി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. നീ​ണ്ടൂ​ർ കൈ​ത​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​സ്മ​യാ​ണ്​ (72) മ​രി​ച്ച​ത്. അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന്​ പറവൂർ പൊലീസ്​ കേസെടുത്തു. ആ​ശു​പ്ര​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​പി.​എ​സ്. റോ​സ​മ്മ ഡി.​എം.​ഒ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചിട്ടുമുണ്ട്​. ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ ഡ്രൈ​വ​ർ ആ​ന്റ​ണി​യോ​ട് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ഡി.​എം.​ഒ​ക്ക് സൂ​പ്ര​ണ്ട് അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

ക​ടു​ത്ത പ​നി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് അ​സ്മ​യെ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഇ​ഞ്ച​ക്ഷ​ൻ കൊ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. രോ​ഗി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ അം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ക​യ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​ന വാ​ട​ക​യാ​യ 900 രൂ​പ ഡ്രൈ​വ​ർ മു​ൻ​കൂ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രോ​ഗി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഡ്രൈ​വ​ർ വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പ​ണ​വു​മാ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് വെ​ന്‍റി​ലേ​റ്റ​റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച് മി​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും അ​സ്മ മ​രി​ച്ചു. ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ പി​ടി​വാ​ശി​മൂ​ല​മാ​ണ് രോ​ഗി മ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​യ​തെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ ആ​ന്‍റ​ണി​യെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ധേ​യ​മാ​യി സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി ത​ന്നെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. രോ​ഗി​ക​ളു​മാ​യി ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ പി​ന്നെ ആ​രും തി​രി​ഞ്ഞുനോ​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ കാ​ത്തു​കി​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രാ​റു​ണ്ടെ​ന്നുമാണ്​ ഡ്രൈ​വ​റുടെ ന്യായം. മു​ൻ​കൂ​ർ പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം വ​ണ്ടി​യെ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട​ത്രേ. അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് രോ​ഗി ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി വ​ള​പ്പി​ൽ കി​ട​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രോ ന​ഴ്സു​മാ​രോ തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കി​യ​തു​പോ​ലു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​യുന്നു. ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വൈ​കി​യ​താ​ണ് അ​സ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​സ്മ​യു​ടെ ചെ​റു​മ​ക​ൻ കെ.​എ. മ​നാ​ഫും ചി​റ്റാ​റ്റു​ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വി.​എ. താ​ജു​ദ്ദീ​നു​മാ​ണ് ഡി.​എം.​ഒ, താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട്, പ​റ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. Show Full Article

Complaint that the death of an elderly woman was due to the stubbornness of the ambulance driver: Health Minister ordered an investigation