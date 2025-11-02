Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡ്യൂട്ടി ക്രമീകരണത്തിൽ പരാതി

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡ്യൂട്ടി ക്രമീകരണത്തിൽ പരാതി
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി പു​തു​താ​യി ഇ​റ​ക്കി​യ പ്രീ​മി​യം സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് ബ​സി​ലെ ഡ്യൂ​ട്ടി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രാ​തി. സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ് സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​യ​ത്ത് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ത​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​രെ 11 ഫെ​യ​ർ സ്റ്റേ​ജു​ക​ളും ഇ​ത്ര​യും ദൂ​രം പി​ന്നി​ടാ​ൻ അ​ഞ്ച​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ന് ഇ​തേ റൂ​ട്ടി​ൽ സ്റ്റോ​പ്പും സ്റ്റേ​ജും ധാ​രാ​ളം അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ഞ്ച​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ എ​ന്ന​തി​ൽ മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം റ​ണ്ണി​ങ് ടൈ​മും അ​നു​ബ​ന്ധ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​വും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​വു​മെ​ല്ലാം ജോ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ബ്രേ​ക്ക് ഡൗ​ണാ​യാ​ൽ അ​തും ജോ​ലി​സ​മ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ശേ​ഷം വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തി​ന് സെ​ക്ഷ​ൻ 26 (1) 26 (2 )പ്ര​കാ​രം അ​ധി​ക ജോ​ലി​ക്ക് ഇ​ര​ട്ടി​വേ​ത​ന​ത്തി​നും അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തെ​ല്ലാം കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി​യാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഡ്യൂ​ട്ടി ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി. പ്രീ​മി​യം സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലെ ഡ്യൂ​ട്ടി ഇ​തി​നു​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്റ്റോ​പ്പി​ലും നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ഓ​ടി​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ലു​ള്ള റ​ണ്ണി​ങ് സ​മ​യം കൂ​ട്ടി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം കു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ഐ.​ടി.​ഡി.​എ​ഫ് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

