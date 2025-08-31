Begin typing your search above and press return to search.
    മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സ്വപ്ന സുരേഷി​ന് മോശം സന്ദേശമയച്ചു; കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ പരാതി

    കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

    തിരുവനന്തപുരം: സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ പഴയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ. പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം. മുനീർ ആണ് കടകംപള്ളിക്കെതിരെ ഡി.ജി.പിക്ക് പരാതി നൽകിയത്.

    യുവതികളു​ടെ ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് എൽ.ഡി.എഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ മുൻ പരാതികളുമായി രംഗത്തുവന്നത്.

    സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ ആരോപണ വിധേയയായ സ്വപ്ന സുരേഷ് 2022ലാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായെന്നും മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചിരുന്നുവെന്നുമാണ് സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

    ആ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ മുന്‍ മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം എന്നാണ് മുനീര്‍ ഡി.ജി.പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കടകംപള്ളിക്കെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ സ്ത്രീകളെ കണ്ടെത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.

    TAGS:kadakampally surendrancomplaint filedSwapna SureshLatest News
    X