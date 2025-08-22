Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 11:43 PM IST

    എം.ടെക് പാസാകാത്ത എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവിന്‍റെ പിഎച്ച്.ഡി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ പരാതി

    എം.ടെക് പാസാകാത്ത എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവിന്‍റെ പിഎച്ച്.ഡി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ പരാതി
    തിരുവനന്തപുരം: സാ​ങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ എം.ടെക് പാസാകാത്ത എസ്​.എഫ്​.ഐ നേതാവും മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റംഗവുമായ ആൾക്ക്​ ചട്ടവിരുദ്ധമായി തൃശൂർ ഗവ. എൻജിനീയറിങ്​ കോളജിൽ നൽകിയ പിഎച്ച്​.ഡി പ്രവേശനം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ വൈസ്​ ചാൻസലർക്ക്​ നിവേദനം.

    ആഷിഖ്​ ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയുടെ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ സേവ്​ യൂനിവേഴ്​സിറ്റി കാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റിയാണ്​ പരാതി നൽകിയത്​. സമാന ക്രമക്കേടുകൾ സർവകലാശാലയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്​.

    എം.ടെക് പ്രൊഡക്ഷൻ എൻജിനീയറിങ്​ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ പാസാകാതെയാണ് കോളജ്​ പ്രിൻസിപ്പൽ പിഎച്ച്​.ഡി പ്രവേശനം നൽകിയതെന്ന്​ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എം.ടെക്​ പരീക്ഷ പാസാകാതെയാണ്​ ആഷിഖിന്​ സർവകലാശാല പിഎച്ച്​.ഡി പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുമതി നൽകിയത്​. ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പാസായില്ലെന്ന വിവരം മറച്ചുവെച്ച്​ സിൻഡിക്കേറ്റ്​ അംഗമെന്ന സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചാണ്​ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന്​ പ്രത്യേക അനുമതി നേടിയത്​. ആഷിഖ് പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയ ശേഷവും ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ മതിയായ ഹാജരില്ലാത്തതിനാൽ വീണ്ടും കോളജിൽ പഠനം തുടരുകയായിരുന്നു.

    പിഎച്ച്​.ഡിക്ക്​ പ്രവേശനം നേടിയ ശേഷം സർവകലാശാല ഡോക്ടറൽ കമ്മിറ്റി കൂടുന്നതിനു മുമ്പ് മുഴുവൻ മാർക് ലിസ്റ്റുകളും പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും പ്രവേശനസമയത്തും എം.ടെക് പാസായിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്​. പ്രവേശന പരീക്ഷക്ക് അനുമതി നൽകിയത് തന്നെ ചട്ടവിരുദ്ധമായാണെന്നും സർവകലാശാല റിസർച്ച് സെക്ഷൻ കണ്ടെത്തി. പിന്നാലെ ഉന്നതരുടെ ഇടപെടൽ കാരണം ഐ.എച്ച്​.ആർ.ഡിയിൽ നിന്ന്​ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലെത്തിയ റിസർച്ച് ഡീനിന്‍റെ സേവനം സർവകലാശാല അവസാനിപ്പിച്ചെന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    News Summary - Complaint against PhD admission of SFI leader who did not pass M.Tech
