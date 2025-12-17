Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    17 Dec 2025 11:22 PM IST
    Updated On
    17 Dec 2025 11:22 PM IST

    നീലലോഹിതദാസൻ നാടാരെ വെറുതെവിട്ടതിനെതിരെ പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    നീലലോഹിതദാസൻ നാടാരെ വെറുതെവിട്ടതിനെതിരെ പരാതിക്കാരി സുപ്രീംകോടതിയിൽ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ക്കേ​സി​ല്‍ മു​ന്‍ മ​ന്ത്രി നീ​ല​ലോ​ഹി​ത​ദാ​സ​ന്‍ നാ​ടാ​രെ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​നാ​ക്കി​യ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യാ​യ മു​ൻ ഐ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ല്‍ പി​ഴ​വു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് അ​പ്പീ​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    കേ​ര​ള വ​നം​വ​കു​പ്പി​ല്‍ ഉ​ന്ന​ത​സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ക്കു​നേ​രെ 1999 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 27നാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ക​യും തി​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങാ​ന്‍ നേ​രം മോ​ശ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    2002 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ല്‍ നീ​ല​ലോ​ഹി​ത​ദാ​സ​നെ​തി​രെ മു​തി​ര്‍ന്ന ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഐ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യും പ​രാ​തി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. കേ​സി​ല്‍ നീ​ല​ലോ​ഹി​ത​ദാ​സ​ന്‍ നാ​ടാ​രെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തേ ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലി​ൽ ശി​ക്ഷാ​വി​ധി ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    case neela lohitha dasan aquitted Supreme Court
    News Summary - Complainant files complaint in Supreme Court against Nila Lohitadasan Nadare's acquittal
