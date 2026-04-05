    Posted On
    date_range 5 April 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 6:15 AM IST

    പെ​രും​പോ​രാ​ട്ട പേ​രാ​മ്പ്ര; അ​നൗ​ൺ​സ്മെ​ന്റ് വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ മ​ത്സ​രം ക​ട​ക്കു​ന്നു

    പേ​രാ​മ്പ്ര: എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​റും സി.​പി.​എം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റി​ൽ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഫാ​ത്തി​മ ത​ഹ്‍ലി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ മ​ത്സ​രം പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​യി. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നെ ഹാ​ട്രി​ക് വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ വീ​ണ്ടും ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. 2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 22,592 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​സ്ലിം ലീ​ഗ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ സി.​എ​ച്ച്. ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ട്ടി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ലി​ന് 15,000 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 8000 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ണ്ട്. പ​ത്തി​ൽ ആ​റ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണം വ​ന്നു. 2021 വ​രെ 45 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം) ​ആ​ണ് പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. പാ​ർ​ട്ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ്ലിം ലീ​ഗി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ലീ​ഗ് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ കോ​ണി ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫാ​ത്തി​മ ത​ഹ്‍ലി​യ​യോ​ടൊ​പ്പം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി. ആ​ദ്യം ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി നോ​മി​നി​യാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഖൗ​മി​ലെ കു​ട്ടി​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വോ​ട്ടു പി​ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​ചാ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന് നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം മ​തം പ​റ​ഞ്ഞു വോ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ഫാ​ത്തി​മ ത​ഹ്‍ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ലും നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ത​ഹ്‍ലി​യ നേ​രി​ടു​ന്ന ക​ടു​ത്ത സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. ആ​രോ​പ​ണ പ്ര​ത്യാ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ മ​ത്സ​ര​വും ശ​ക്ത​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ണ്ണ​യി​ട്ട യ​ന്ത്രം​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ചാ​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വ​ലി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ത​ഹ്‌​ലി​യ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് 11165 വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​മോ​ഹ​ന​നാ​ണ്​ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ 1465 വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:election campaignUDFLDFperambraTP Ramakrishanfathima thahliyaKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Competition to be held in Perambra after announcement controversy
