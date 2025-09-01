Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:30 PM IST

    കോടികളുടെ കുടിശ്ശിക: ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണ വിതരണം നിർത്തി കമ്പനികൾ

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ള​ട​ക്കം സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്കും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഹൃ​ദ​യ​ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ന് 158.7 കോ​ടി രൂ​പ കു​ടി​ശ്ശി​ക ആ​യ​തോ​ടെ വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ. 18 മാ​സ​ത്തെ കു​ടി​ശ്ശി​​ക​യാ​ണ്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്. സ്റ്റെ​ന്റു​ക​ൾ, ഗൈ​ഡ് വ​യ​റു​ക​ൾ, ഗൈ​ഡ് ക​ത്തീ​റ്റ​റു​ക​ൾ, പി.​ടി.​സി.​എ ബ​ലൂ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ൻ​ജി​യോ​പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് പ​ണം​കി​ട്ടാ​തെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​ത്.

    കു​ടി​ശ്ശി​ക കു​ന്നു​കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ട്ടേ​ഴ്സ് ഫോ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇം​പ്ലാ​ന്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​സ്‌​പോ​സി​ബി​ൾ​സ് (സി.​ഡി.​എം.​ഐ.​ഡി) വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 36 കോ​ടി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലാ​ണ് കു​ടി​ശ്ശി​ക കൂ​ടു​ത​ൽ. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് -29.56 കോ​ടി, കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് -21.74 കോ​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് 20 കോ​ടി​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    ആ​കെ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള 158.7 കോ​ടി​യി​ൽ 41.34 കോ​ടി 2024 ജൂ​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള​താ​ണ്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഈ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള​താ​ണ് 117.34 കോ​ടി. ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​​ഫിസു​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി. കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ക്കാ​തെ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ.

    നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഹൃ​ദ​യ​ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റോ​ക്കു​ണ്ട്. സ​മ​രം തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ന​ട​ക്കൂ. സ​മ​രം ആ​ഴ്ച​ക​ൾ നീ​ണ്ടാ​ൽ സ്റ്റോ​ക്ക് തീ​രു​ക​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​യി ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ മു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യും.

