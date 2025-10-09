Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 6:58 AM IST

    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി; സമുദായ സംഘടനകൾ സമ്മർദത്തിൽ

    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി; സമുദായ സംഘടനകൾ സമ്മർദത്തിൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ല്‍പ​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​ല്‍പ​ന ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന കോ​ട​തി പ​രാ​മ​ർ​ശ​വും പി​ന്നാ​ലെ വി​വാ​ദ​വും ക​ത്തി​പ്പ​ട​രു​മ്പോ​ൾ വി​ശ്വാ​സ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ലും മൗ​ന​ത്തി​ലും.

    രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ത്തി​​​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ണ​ക്കാ​നോ അ​തേ സ​മ​യം വി​ശ്വാ​സ​കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ ജാ​ഗ്ര​ത​യു​ടെ​യും സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ മി​ണ്ടാ​തി​രി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ​ങ്കീ​ർ​ണ്ണ​ത​യി​ലാ​ണ്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്. അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സ​മ​ദൂ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ശ​രി​ദൂ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി.​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​ങ്ങും തൊ​ടാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​മ​ർ​​ശ​ങ്ങ​ൾ.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നാ​ക​ട്ടെ നി​ല​വി​ലെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ തൊ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. അ​തേ സ​മ​യം, ക്ഷേ​ത്ര​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ പി​ൻ​മാ​റ​ണെ​ന്ന സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ ആ​വ​ശ്യം പ​ര​സ്യ​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    ​യു​വ​തി ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ധി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സും ബി.​ജെ.​പി​യും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​മാ​ന്തം കാ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ഴും വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ദ്യം രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്​ ആ​ചാ​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്.

    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി​യി​ൽ അ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കോ​ട​തി ത​ന്നെ നേ​രി​ട്ട്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ദേ​വ​സ്വം ​ബോ​ർ​ഡി​നു​മെ​തി​രെ വി​ശ്വാ​സി​ക​​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ തെ​രു​വി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​സി​നെ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:communityKeralaSabarimala Gold Missing Row
