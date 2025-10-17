Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 7:41 AM IST

    മുനമ്പം; സമുദായസംഘടനകൾ കോടതിയിലേക്ക്​

    ഭൂമി വഖഫായി നിലനിര്‍ത്തി പുനരധിവാസ പദ്ധതി തയാറാക്കാൻ സര്‍ക്കാറിനെയും സമീപിക്കും
    മുനമ്പം; സമുദായസംഘടനകൾ കോടതിയിലേക്ക്​
    കൊ​ച്ചി: മു​ന​മ്പ​ത്തെ 404.76 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ് സ്വ​ത്താ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ​യും കോ​ട​തി​യെ​യും സ​മീ​പി​ക്കാ​ന്‍ സ​മു​ദാ​യ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫാ​യി നി​ല​നി​ര്‍ത്തി താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്ക​ണം. ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ൽ വ​ഖ​ഫ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ല്‍ കേ​സ് ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ​ല്ലെ​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണം വ​സ്തു​ത​ക​ള്‍ക്ക് നി​ര​ക്കാ​ത്ത​തും വി​ധി​യെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ന്‍ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള​തു​മാ​ണെ​ന്ന്​ യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വ​ഴി​യും തേ​ടാ​ൻ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വ​ഖ​ഫ് സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷെ​രീ​ഫ് പു​ത്ത​ൻ​പു​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​ച്ച്. അ​ലി ദാ​രി​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഡ്വ. എ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും സു​ന്നി യു​വ​ജ​ന സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ മു​ണ്ടു​പാ​റ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    കേ​ര​ള മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​ഷിം ത​ങ്ങ​ള്‍, ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ ഉ​ല​മ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് തൗ​ഫീ​ഖ് മൗ​ല​വി, അ​ബ്ദു​ല്‍ ജ​ബ്ബാ​ര്‍ സ​ഖാ​ഫി (മു​സ്​​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത്), എ​ന്‍.​കെ. അ​ലി (മെ​ക്ക), അ​ഷ്​​റ​ഫ് വാ​ഴ​ക്കാ​ല (പി.​ഡി.​പി), വി.​കെ. ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, വി.​എം. ഫൈ​സ​ല്‍ (എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ), അ​ഡ്വ. എ.​എ. ജ​ലീ​ല്‍ (നാ​ഷ​ന​ല്‍ ലോ​യേ​ഴ്സ് ഫോ​റം), ഒ.​എ​ച്ച്. മ​നാ​ഫ് ഫാ​രി​സ് (നാ​ഷ​ന​ല്‍ ലീ​ഗ് ), നി​യാ​സ് ക​രി​മു​ഗ​ള്‍ (ഐ.​എ​ന്‍.​എ​ല്‍), സി.​വൈ. മീ​രാ​ന്‍, പി.​എ. നാ​ദി​ര്‍ഷ (മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ), പി.​കെ. ജ​ലീ​ല്‍ (മു​ന്‍ വ​ഖ​ഫ് ബോ​ര്‍ഡ് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍), മാ​മു​ക്കോ​യ, അ​ബ്ദു​ല്‍ഖാ​ദ​ര്‍ കാ​ര​ന്തൂ​ര്‍ (അ​ഖി​ല കേ​ര​ള വ​ഖ​ഫ് സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി), അ​ബ്ദു​ല്‍സ​ലാം (വ​ഖ​ഫ് സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ദി), പി.​എ. ശം​സു​ദ്ദീ​ന്‍, ജ​ബ്ബാ​ര്‍ പു​ന്ന​ക്കാ​ട​ന്‍, ഉ​മ​ര്‍ ചോ​മ്പാ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

